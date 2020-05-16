19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru - Son Dakika

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gaytancıoğlu, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sadece Türk ulusu değil, emperyalist devletlerinin baskısı altında ezilen uluslar için de bir meşale olduğunu belirtti.

19 Mayıs 1919'da Samsun'da yanan meşalenin Türkiye ve dünyayı aydınlattığını aktaran Gaytancıoğlu, şunları kaydetti:

"19 Mayıs, ulusumuzun en karanlık döneminde yolunu aydınlatan tarihin adıdır. Daha dört gün önce İzmir işgal edilmişken 'geldikleri gibi giderler' diyenlerin, 'milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır' inancında birleşenlerin başkaldırısıdır. Bugün gençlerimiz bayramlarını sokaklarda, alanlarda kutlayamayacak, Atasını gönüllerince coşkuyla anamayacak. Ama biliyoruz ki Atatürk'ü anmak için onu fikirlerini, duygularını anlamak ve hissetmek yeterlidir. Gençlerimiz, 101 yıl önce Samsundan Havza'ya giderken 'dağ başını duman almış, gümüş dere durmaz akar, güneş ufuktan şimdi doğar, yürüyelim arkadaşlar' diye haykıran Atasına hala en gür sesiyle eşlik etmektedir. Atatürk sevgisi bu ulusun ve ulusun yarını olan gençlerimizin kalbinden hiç silinmeyecek, yıllar geçtikçe daha da büyüyecektir."

Belediye bandosu 19 Mayıs'ta konser verecek

Edirne Belediye Bandosu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla konser verecek.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı açıklamada, Edirne'deki vatandaşları 19 Mayıs Salı günü saat 19.19'da Türk bayraklarıyla balkonlara davet ettiğini belirtti.

Koronavirüsün bu coşkuya engel olamayacağını aktaran Gürkan, "Salgın nedeniyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı bu yıl sokaklarda kutlayamayacağız. Ama bu durum 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda olduğu gibi bu coşkumuza, bu gururumuza engel olamayacak. Yüreği Atatürk sevgisi ile dolu olan cumhuriyetin değerlerine ve bağımsızlığına bağlı olan Edirne halkı, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı bağımsızlık mücadelesinin 101. Yılını balkonlarında kutlayacak. Edirne Belediye Bandosu da 19 Mayıs 1919 tarihine ithafen 19 Mayıs Salı günü saat 19.19'da iki ayrı güzergahta tur atarak, konser verecek." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi'nden kutlama mesajı

Saadet Partisi Edirne Gençlik Kolları Başkanı Samet Kaya, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaya, mesajında, gençliğin bir toplumun önemli unsurlarından olduğunu belirtti.

Gençlerin tuzaklara dikkat etmesi gerektiğini aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Biz gençlerimize örnek olarak manen iflas etmiş batıyı değil, bizim bin yıllık medeniyet değerlerimizi gösterirsek o zaman sadece ülkemizde değil, dünyada huzur, barış ve adaleti sağlama azminde bir gençlik yetiştirebiliriz. Bunun formülü ise önce ahlak ve maneviyat ardından kendi gücünle kalkınma hamlesi yapmaktır. Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."