19 Şubat Salı Dha Spor Gündemi

(ÖZEL) Rusya
Milli Takımı Teknik Direktörü Çerçesov'dan Zenit
- Fenerbahçe
yorumu:
"1-0 çok büyük avantaj sağlayacak sonuç değil"
"Fenerbahçe ilk ve ikinci yarının sonlarına doğru güçsüzleşiyor"
Çerçesov, Lider Başakşehir
'in devre arasında renklerine bağladığı Kudryashov'un iyi bir tercih olduğunu söyleyerek, "Kudryashov'un kendisini göstereceğine inanıyorum" dedi.
FENERBAHÇE
Sarı lacivertli ekip, Zenit maçı hazırlıklarına devam edecek.
GALATASARAY
12.00 Sarı kırmızılı ekip, Benfica
karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.
16.00 Galatasaray
, Lizbon'a hareket edecek.
BEŞİKTAŞ
11.00 Beşiktaş
ile Dorak Tour arasında iş birliği anlaşması yapılacak.
17.00 Siyah beyazlı takım, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürecek. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
(PFDK
) ve Tahkim Kurulu
kararları açıklanacak.
UTKU ONAN TOPRAĞA VERİLECEK
13.00 Türkiye
Basketbol Federasyonu (TBF) CEO
'su Ömer Onan
'ın babası Utku Onan'ın cenazesi, Zincirlikuyu
Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakiben Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ (Son 16 Turu)
23: 00 Liverpool
- Bayern Münih
23: 00 Lyon
- Barcelona
(Cüneyt Çakır
yönetecek)
VOLEYBOL
Kadınlar KupaVoley
14.00 Aydın
Büyükşehir Bld. - Karayolları
Efeler Ligi
17.00 Jeopark Kula
Bld. - Arkas Spor
18.00 Fenerbahçe - Ziraat Bankası