1926 Yılına Ait Tarihi Defter Bulundu

21.01.2026 12:17
Ankara Adliyesi'nde 1926'ya ait tarihi defter tespit edildi, korunacak ve gelecek nesillere aktarılacak.

Ankara Adliyesi Adli Emanet Deposunda yürütülen tasfiye işlemleri sırasında, 1926 yılına ait olduğu belirlenen Emanet Memurluğu Eşya-yı Cürmiye Defteri tespit edildi.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın girişimiyle Ankara Adliyesi Adli Emanet Deposunda "Cumhuriyetin erken dönem adli uygulamalarına ışık tutacak" nitelikteki Osmanlı ve Latin alfabesiyle yazılmış defter, gün yüzüne çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca incelenen defterin "tarihi eser niteliği taşıdığı" tespit edildi. Defterin tescile tabi olduğu ve ilgili mevzuat gereği yurt dışına çıkarılamayacağı vurgulandı. Adli emanet arşivi açısından önemli bir kurum hafızası niteliği taşıyan defter, hem hukuki hem de tarihsel değer taşıyor.

Cumhuriyetin ilk döneminde yürütülen adli işlemlerle ilgili çalışmaların yer aldığı defterin, korunarak gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanılmak üzere üretilen ve dönemin adlandırmasıyla "Emanet Memurluğu Eşya-yı Cürmiye Defteri", kağıt restoratörleri tarafından aslına uygun hale getirilecek.

Gelecek nesillere aktarılacak

Emanet Memurluğu Eşya-yı Cürmiye Defteri'ne ilişkin konuşan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanet Büro Müdürü Mehmet Semih Demir, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanet Bürosu olarak depolarımızda yapılan tasfiye sırasında tespit ettiğimiz defterin, 1926 yılına ait olduğuna dair Kültür Bakanlığı tarafından ön rapor düzenlendi." bilgisini verdi.

Defterin bir asırlık olduğuna işaret eden Demir, "Adalet Bakanlığı ve Ankara Adliyesi olarak bu defterin gelecek nesillere aktarılması için gerekli çalışmaları başlattık ve muhafaza altına aldık. Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlarla çalışmalarımız devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

