2 bin iç çamaşırı toprağa gömüldü! Sebebi şaşırttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

2 bin iç çamaşırı toprağa gömüldü! Sebebi şaşırttı

2 bin iç çamaşırı toprağa gömüldü! Sebebi şaşırttı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsviçre’de bilim insanları, toprağın biyolojik aktivitesini ölçmek için ülke genelinde 2 binden fazla pamuklu iç çamaşırını toprağa gömerek iki ay bekledi. Bazı çamaşırlar neredeyse tamamen parçalanırken bazıları büyük ölçüde sağlam kaldı. Araştırmada özellikle işlenen tarım arazileri ve tek tip çim alanlarda biyolojik aktivitenin düşük olduğu belirlenirken, sonuçlar arazi kullanımının toprak ekosistemi üzerindeki etkisini ortaya koydu.

Toprak kirliliği ve biyolojik çeşitlilik kaybına dikkat çekmek isteyen bilim insanları, İsviçre genelinde toprağa 2 bin adet pamuklu iç çamaşırı gömerek sıra dışı bir araştırmaya imza attı. Zürih Üniversitesi liderliğinde yürütülen projenin sonuçları, toprağın kullanım şeklinin yer altı ekosistemini doğrudan etkilediğini ve küresel gıda zincirinin temeli olan üst toprak kalitesinin hızla düştüğünü gözler önüne serdi.

KUMAŞLARIN BOZUNMA SEVİYESİ

Binden fazla gönüllünün desteğiyle yürütülen projede, bahçelerden tarlalara kadar pek çok farklı noktaya 2 binden fazla pamuklu iç çamaşırı ve binlerce çay poşeti yerleştirildi. İki aylık bekleme süresinin ardından topraktan çıkarılan nesnelerin bozunma oranları incelendi. Çıkarılan çamaşırların bazılarının ilk günkü gibi sağlam kaldığı, bazılarının ise neredeyse tamamen eriyerek geriye sadece dikiş ipliklerinin kaldığı görüldü. Bu farklılık, yer altındaki canlı yaşamı ve biyolojik aktivite seviyeleri arasındaki devasa uçurumu kanıtladı.

2 bin iç çamaşırı toprağa gömüldü! Sebebi şaşırttı

TARIM ARAZİLERİNDE DÜŞÜK CANLILIK, BAHÇELERDE GÜBRE RİSKİ

Araştırmanın sonuçlarına göre, yeraltı ekosisteminin durumu arazinin kullanım amacına göre büyük farklılıklar gösteriyor:

  • Binaların etrafını saran tek tip çim alanlar ve işlenen tarım arazileri, en düşük canlılık belirtisine sahip ve biyolojik aktivitenin en zayıf olduğu bölgeler olarak kayıtlara geçti.
  • İnsan eliyle bakımı yapılan özel bahçelere gömülen kumaşların yarısından fazlası kısa sürede yok oldu. Bu durum; solucan, bakteri ve mantar gibi ayrıştırıcı organizmaların yoğun ve aktif çalıştığını doğruladı.
  • Bilim insanları, bahçelerdeki bu hızlı erimenin her zaman sağlıklı bir toprak yapısına işaret etmediğini; bilinçsiz ve aşırı gübre kullanımından kaynaklanan yapay bir besin yüklemesinin de sonucu olabileceğini vurguladı.

"İÇ ÇAMAŞIRI ENDEKSİ" İLE KÜRESEL KRİZ UYARISI

Gıda ihtiyacının neredeyse tamamını karşılayan ve okyanuslardan sonra en büyük karbon deposu olan üst toprağın hızla kalitesizleşmesi, gezegenin geleceği için kritik bir risk oluşturuyor. Uzmanlar, toprak altındaki bu sessiz tehlikeye dikkat çekmek ve kamuoyu farkındalığı yaratmak amacıyla kullanılan "İç Çamaşırı Endeksi"nin pratik ve çarpıcı bir ölçüm aracı olduğunu belirtiyor. Elde edilen kapsamlı veriler, küresel çapta toprak koruma stratejilerinin yeniden şekillendirilmesi ve arazi kullanım alışkanlıklarının vakit kaybetmeden değiştirilmesi gerektiğini net bir şekilde ortaya koyuyor.

Çocuk İzleme Merkezi, İsviçre, Tarım, Bilim, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 2 bin iç çamaşırı toprağa gömüldü! Sebebi şaşırttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Montana By Montana By:
    Muhtemelen hicbirsey olmayanlar gercek pamuk çüruyenler polyesterdir. 1 0 Yanıtla
  • Turgut Yıldız Turgut Yıldız:
    tam tersine polyester naylon karışımı olan çürümez doğada uzun süreli kalır 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hepsini tek gecede telef etti Kurt değil Hepsini tek gecede telef etti! Kurt değil
Gemi faciası iki çocuğunu aldı Acılı babanın feryadı yürekleri dağladı Gemi faciası iki çocuğunu aldı! Acılı babanın feryadı yürekleri dağladı
Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi
Kuşadası’nda pompalı dehşeti Telefon kavgası sokağa taştı, küçük çocuk vuruldu Kuşadası'nda pompalı dehşeti! Telefon kavgası sokağa taştı, küçük çocuk vuruldu
Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde
İtalya, İspanya’ya Schengen engelinin süresini uzattı İtalya, İspanya'ya Schengen engelinin süresini uzattı
Epstein’in evinden saraya Geçmişinden fuhuş ağı çıktı Epstein'in evinden saraya! Geçmişinden fuhuş ağı çıktı
Geri manevra can aldı Korkunç kazada 88 yaşındaki adam hayatını kaybetti Geri manevra can aldı! Korkunç kazada 88 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Girne’de batan gemi 12 yıl önce de kaza yapmış Yıllarca kullanılmamış Girne’de batan gemi 12 yıl önce de kaza yapmış! Yıllarca kullanılmamış

09:21
Bakan Gürlek: Vatandaşlarımızın adalet erişimini kolaylaştıran 135 Alo Adalet hattını bugün açıyoruz
Bakan Gürlek: Vatandaşlarımızın adalet erişimini kolaylaştıran 135 Alo Adalet hattını bugün açıyoruz
09:16
Arda Güler’in İspanyolcası hayran bıraktı
Arda Güler'in İspanyolcası hayran bıraktı
09:10
Transfer dönemi alev alev Galatasaray eski bir Fenerbahçeliyi daha alıyor
Transfer dönemi alev alev! Galatasaray eski bir Fenerbahçeliyi daha alıyor
08:58
Fenerbahçe’den kovulan Tedesco yeni takımında madara oluyor
Fenerbahçe'den kovulan Tedesco yeni takımında madara oluyor
08:24
Bolu Belediyesi’ne “hayalet araç“ operasyonu 22 şüpheli için gözaltı kararı verildi
Bolu Belediyesi'ne "hayalet araç" operasyonu! 22 şüpheli için gözaltı kararı verildi
08:22
Trabzonspor’daki kötü gidişin nedeni Salah mı Taraftarlar ikiye bölündü
Trabzonspor'daki kötü gidişin nedeni Salah mı? Taraftarlar ikiye bölündü
08:08
Nereden nereye Son halini görenler tanıyamadı
Nereden nereye! Son halini görenler tanıyamadı
08:06
Türk mühendis “Ağır hasar var” diye uyarmış Filo Jet’i Yunan’a tamir ettirmişler
Türk mühendis “Ağır hasar var” diye uyarmış! Filo Jet'i Yunan'a tamir ettirmişler
07:47
Depoya benzin yerine mazot konuldu Yargıtay ana şirketi de sorumlu tuttu
Depoya benzin yerine mazot konuldu! Yargıtay ana şirketi de sorumlu tuttu
07:03
20 yıllık arkadaşına düğün hediyesi ağızları açık bıraktı
20 yıllık arkadaşına düğün hediyesi ağızları açık bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 09:42:57. #7.12#
SON DAKİKA: 2 bin iç çamaşırı toprağa gömüldü! Sebebi şaşırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement