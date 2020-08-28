2 bin rakımda su, yol ve asfalt çalışması - Son Dakika

2 bin rakımda su, yol ve asfalt çalışması

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 2 bin metre rakımda su, yol ve asfalt çalışması gerçekleştiriliyor.

2 bin rakımda su, yol ve asfalt çalışması, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 2 bin metre rakımda su, yol ve asfalt çalışması gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeşilyurt İlçesinin dağlık alanlarında bulunan Üçgöze Mahallesi'nde yapılan çalışmalar vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Oldukça yüksek kesimlerde yer alan mahalle, yol yapımı ile içme suyu hattı çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ile birlikte Üçgöze Mahallesi'ne giderek çalışmaları yerinde inceledi. Üçgözeliler, misafirlerini coşkulu bir şekilde karşıladı. Yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini ifade eden vatandaşlar kurban kesti.

Üçgöze Mahalle Muhtarı Osman Ercan, "5 Kilometrelik yolumuz topraktan asfalta geçirildi. Çok teşekkür ediyorum. Varolsunlar, Allah razı olsun. İçme suyumuzun isale hattı 2800 metre. O da Başkanımızın sayesinde yapılıyor. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldiler. Ayaklarına sağlık. Allah razı olsun" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Bu bölgede yaklaşık 40 kilometrelik bir grup yol çalışmasını yapıyoruz. Burası Üçgöze.- Rafa yaklaşık 5 kilometre; tamamlamak üzereyiz. Salkonak, Öncü, Ortaköy ve Kozluk'ta çalışmamız devam ediyor. Yol tamamen elden çıktığı için yaklaşık bir aydır BSK çalışması yapıyoruz. Üzerine kaplama çalışması yapıyoruz. İnşallah daha kaliteli uzun ömürlü bir yol yapıyoruz" şeklinde konuştu.

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Hemşehrilerimizin beklentilerinin ihtiyaçlarının birer birer karşılandığını, giderildiğini görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Çalışmalarda emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"13 ilçede çalışmalar yapılıyor"

1960 metre rakımda çalışma gerçekleştirdiklerini kaydeden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Malatya'nın her noktasında gerek asfalt şantiyemiz olsun gerek su kanalizasyon olsun gerek park bahçeler, çevre düzenleme, ulaştırma ile ilgili olsun yoğun bir çalışma içerisindeyiz. 5 kilometresi Üçgöze'de olmak üzere toplamda 40 kilometrelik bir grup yolunu yapmaktayız. Arkadaşlarımız Pütürge'de, Arguvan'da, Hekimhan'da, Darende'de, Arapgir'de olsun, şehrimizin 13 ilçesinin 717 bölgesinin hepsinde yoğun bir çalışma içerisindeler. İnşallah 2 yıl içerisinde bu altyapı hizmetlerini bitireceğiz. Çalışmalarımızın tüm hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"Malatya geliştiğinde Türkiye gelişecek"

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise, "Yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibine teşekkür ediyoruz. Üçgöze'de bizlere çok güzel bir karşılama hazırlayan Muhtarımıza teşekkür ediyoruz. Rabbim kaza bela vermesin. Kestiği kurbanlar kabul olsun inşallah" dedi.

Tüfenkci, "Tabi burası Yeşilyurt'un kırsal mahalleleri. Buralarda yapılan çalışmaları görünce gerçekten de göğsümüz kabardı. Özellikle şehirden tekrar kırsal mahallelere köylere dönme noktasında bu çalışmaların büyük bir faydası olacak. Yol medeniyet, su hayattır. Büyükşehir Belediyemizin gerek su çalışmaları gerek altyapı ve asfalt çalışmaları ile Üçgözemiz, Salkonağımız, Aşağıköyümüz, Ortaköyümüz daha yaşanılabilir hale geliyor. Bu esasında baktığımızda şehrimizi de rahatlatan şehrimizin gelişmesini sağlayan ve topyekün bakış açısıyla baktığımızda gerçekten büyük hizmetlerdir. Şu salgın ortamında olağanüstü bir gayretin ve olağanüstü bir kaynak oluşturmanın getirmiş olduğu çalışmalardır. Salgın sürecinde dünya genelinde bütün yatırımların kısıtlandığı bir dönemde bu yatırımların yapılması; bu bölgelerde 40 kilometrelik bir çalışma yapılması gerçekten göğsümüzü kabartmaktadır. Özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, nasıl Türkiye'de yatırımları kısmadan, hız vererek devam ediyorsa, Türkiye'yi büyütme hedefleri noktasında bütün gayretini ortaya koyuyorsa Malatya'mızda da özellikle Malatya'nın büyümesi, gelişmesi, kalkınması noktasında Büyükşehir Belediye Başkanımız, AK Parti Teşkilatımız, Milletvekillerimiz olarak bütün gayretimizi gösteriyoruz. Biliyoruz ki Malatya geliştiğinde Türkiye gelişecek" diye konuştu. - MALATYA

AK Parti, Türkiye, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 17:20 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 2 bin rakımda su, yol ve asfalt çalışması - Son Dakika


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