2003'te cinayeti işlediği tespit edilmişti, 2021'de yargılanacak - Son Dakika

2003'te cinayeti işlediği tespit edilmişti, 2021'de yargılanacak

14.04.2021 14:39
2003'te cinayeti işlediği tespit edilmişti, 2021'de yargılanacak, System.String[]

Aydın'ın Efeler ilçesinde 2003 yılında Emine Akkesen'i boğarak öldüren ve dönemin emniyet ekipleri tarafından cinayeti işlediği tespit edilen, fakat delil yetersizliğinden serbest kalan E.A., tekrar hakim karşısına çıkacak.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 2003 yılında Emine Akkesen'i boğarak öldüren ve dönemin emniyet ekipleri tarafından cinayeti işlediği tespit edilen, fakat delil yetersizliğinden serbest kalan E.A., tekrar hakim karşısına çıkacak.

Kurtuluş Mahallesi'ndeki evinde 3 Ağustos 2003 tarihinde el ve ayakları bağlandıktan sonra boğularak öldürülen Emine Akkesen (34) isimli kadının katil zanlısının 18 Ağustos 2003 tarihinde İstanbul'da yakalanarak Kartal Cezaevi'ne gönderildiği bildirilmişti. Cinayetin ardından dönemin Aydın Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen tahkikatlar sonucu Emine Akkesen ile ilişkisi olduğu bildirilen 34 kişinin ifadesine başvuruldu. İfadeler sonucunda cinayeti E.A.'nın işlediği tespit edilmişti. İstanbul'da gittiği belirlenen E.A.'nın yakalanarak Aydın Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilmesi için yazışma yapılırken, şahsın 18 Ağustos 2003 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından başka suçlardan yakalandıktan sonra tutuklanarak Kartal Cezaevi'ne gönderildiği ortaya çıkmıştı.

"2003'te işlediği cinayetten, 2021'de yargılanacak"

Yakalandığı dönemde cinayeti işlediği tespit edilen fakat delil yetersizliğinden serbest kalan E.A.'nın, tekrar açılan dosyası sonucunda gerekli delillere ulaşıldığı ve halen cezaevinde tutuklu bulunduğu öğrenildi. Tutuklu E.A., hakkında cinayet suçundan iddianame hazırlanarak tekrar yargılanacak.

Ağustos 2003 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından başka suçlardan yakalandıktan sonra tutuklanarak Kartal Cezaevi'ne gönderilen E.A.'nın Aydın Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilmesi için 18 yıl önce yazışma yapılmıştı. Zanlının İstanbul'daki suçlarının yanında Erzincan Emniyet Müdürlüğü tarafından da adam kaçırma, adam öldürme, adam öldürmeye teşebbüs ve gasp suçlarından da arandığı belirlenmişti. Azılı katilin suçlarına bir dosya daha eklenmiş oldu. - AYDIN

2003'te cinayeti işlediği tespit edilmişti, 2021'de yargılanacak

Aydın Emniyet Müdürlüğü, Kartal Cezaevi, İstanbul, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2003'te cinayeti işlediği tespit edilmişti, 2021'de yargılanacak - Son Dakika


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