Son Dakika Haberleri: 2019 Cev Kar Voleybolu Avrupa Turu

2019 Cev Kar Voleybolu Avrupa Turu

6 dakika önce

2019 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen ikinci etabında ana tablo karşılaşmalarına başlandı.

2019 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen ikinci etabında ana tablo karşılaşmalarına başlandı.

Erciyes Kayak Merkezi'nde kurulan voleybol kortlarında düzenlenen organizasyona, Çekya, İsviçre, İtalya, Polonya, Rusya, Romanya, Slovakya ve Türkiye'den 27 takım katıldı.

Erciyes'teki etap, bu yıl değişen oyun kurallarının ardından ilk kez 3x3 formatında oynanıyor.

Organizasyon, yarın düzenlenecek çeyrek final, yarı final ve final maçlarıyla sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:02 Kaynak: AA

Kayak Merkezi, Avrupa, Kar, Spor
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