2019 yılında yabancılar Türkiye'den 45 bin 483 konut satın aldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 2019 yılında yabancılar Türkiye'den 45 bin 483 konut satın aldı - Son Dakika Ekonomi

2019 yılında yabancılar Türkiye'den 45 bin 483 konut satın aldı

17 dakika önce

2019 yılında Türkiye genelinde 1 milyon 348 bin 729 konut satılırken, bu rakamın 45 bin 483'ünü yabancılara satılan konutlar oluşturdu. Geçtiğimiz yıl Türkiye'den en çok konut alan yabancı ise 7 bin 596 konut ile Irak vatandaşları oldu.

2019 yılında Türkiye'de konut satışları bir önceki yıla göre %1,9 azalarak 1 milyon 348 bin 729 olurken, yabancılara konut satışı ise bir önceki yıla göre %14,7 oranında artarak 45 bin 483 oldu. 2019'da Türkiye'den en çok konut satın alan yabancı ise 7 bin 596 konut ile Iraklılar oldu.

YABANCILAR EN ÇOK İSTANBUL'DAN KONUT ALDI

Yabancılara yapılan konut satışlarında 2019 yılında ilk sırayı 20 bin 857 konut ile İstanbul, ikinci sırayı 8 bin 951 konut ile Antalya aldı. Antalya'yı 2 bin 539 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 213 konut satışı ile Bursa izledi.

EN ÇOK KONUT ALAN YABANCILARIN UYRUKLARI

Yabancılara konut satışlarına ülke uyruklarına göre bakıldığında 2019'da Türkiye'den en çok konut alan yabancı, 7 bin 596 konut ile Irak vatandaşları oldu. Irak'ı sırasıyla, 763 konut ile İran, 362 konut ile Rusya Federasyonu ve 312 konut ile Afganistan izledi.

2019 yılında yabancılar Türkiye'den 45 bin 483 konut satın aldı
Türkiye, Irak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:44 
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