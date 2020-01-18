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2019 yılında yabancılar Türkiye'den 45 bin 483 konut satın aldı
17 dakika önce
2019 yılında Türkiye genelinde 1 milyon 348 bin 729 konut satılırken, bu rakamın 45 bin 483'ünü yabancılara satılan konutlar oluşturdu. Geçtiğimiz yıl Türkiye'den en çok konut alan yabancı ise 7 bin 596 konut ile Irak vatandaşları oldu.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:44
2019 yılında Türkiye'de konut satışları bir önceki yıla göre %1,9 azalarak 1 milyon 348 bin 729 olurken, yabancılara konut satışı ise bir önceki yıla göre %14,7 oranında artarak 45 bin 483 oldu. 2019'da Türkiye'den en çok konut satın alan yabancı ise 7 bin 596 konut ile Iraklılar oldu.
YABANCILAR EN ÇOK İSTANBUL'DAN KONUT ALDI
Yabancılara yapılan konut satışlarında 2019 yılında ilk sırayı 20 bin 857 konut ile İstanbul, ikinci sırayı 8 bin 951 konut ile Antalya aldı. Antalya'yı 2 bin 539 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 213 konut satışı ile Bursa izledi.
EN ÇOK KONUT ALAN YABANCILARIN UYRUKLARI
Yabancılara konut satışlarına ülke uyruklarına göre bakıldığında 2019'da Türkiye'den en çok konut alan yabancı, 7 bin 596 konut ile Irak vatandaşları oldu. Irak'ı sırasıyla, 763 konut ile İran, 362 konut ile Rusya Federasyonu ve 312 konut ile Afganistan izledi.
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