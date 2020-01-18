2019 yılında yabancılar Türkiye'den 45 bin 483 konut satın aldı

2019 yılında Türkiye'de konut satışları bir önceki yıla göre %1,9 azalarak 1 milyon 348 bin 729 olurken, yabancılara konut satışı ise bir önceki yıla göre %14,7 oranında artarak 45 bin 483 oldu. 2019'da Türkiye'den en çok konut satın alan yabancı ise 7 bin 596 konut ile Iraklılar oldu.

YABANCILAR EN ÇOK İSTANBUL'DAN KONUT ALDI

Yabancılara yapılan konut satışlarında 2019 yılında ilk sırayı 20 bin 857 konut ile İstanbul, ikinci sırayı 8 bin 951 konut ile Antalya aldı. Antalya'yı 2 bin 539 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 213 konut satışı ile Bursa izledi.

EN ÇOK KONUT ALAN YABANCILARIN UYRUKLARI

Yabancılara konut satışlarına ülke uyruklarına göre bakıldığında 2019'da Türkiye'den en çok konut alan yabancı, 7 bin 596 konut ile Irak vatandaşları oldu. Irak'ı sırasıyla, 763 konut ile İran, 362 konut ile Rusya Federasyonu ve 312 konut ile Afganistan izledi.