"2020 İETT Faaliyet Raporu" meclis tarafından onaylandı - Son Dakika

"2020 İETT Faaliyet Raporu" meclis tarafından onaylandı

27.05.2021 08:14

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde Mayıs ayı ikinci oturumunda toplandı.

Birleşimde 2020 Yılı İETT Faaliyet Raporu Genel Müdür Alper Bilgili tarafından meclise sunuldu.

SALGIN ŞARTLARINA UYGUN HİZMET VERİLDİ

Bilgili, konuşmasına kurumla ilgili genel bilgiler vererek başladı. İETT ve diğer İBB iştirak şirketlerinden toplam 9 bin 300 çalışan ile İstanbulluya hizmet verdiklerini aktaran Bilgili, 2020 yılının İETT'nin 150 yıllık tarihindeki en olağandışı ve çok nadir yıllarından birisi olduğunu aktardı. Mart ayından itibaren salgın şartlarında Covid-19 ile mücadele ederken bir yandan da yolcularımıza kesintisiz hizmet vermeye devam ettiklerini kaydeden Bilgili, herkesin mümkün olan en sağlıklı koşullarda seyahat etmesi için çalıştıklarını söyledi.

ADALARDA ELEKTRİKLİ ARAÇLAR

Adalar ilçesinde hizmete giren elektrikli araçları anımsatan Blgili, "Adalar'da elektrikli ulaşım konusunda, ilçede yaşayan yaşayan ve ziyaret eden yolcularımızın ihtiyaçlarına cevap vererek yüksek oranda memnuniyet sağladık" ifadelerini kullandı. 2020 yılında fırsat eşitliği ilkesiyle pek çok kadının kurumda görev almaya başladığını paylaşan Bilgili, konuşmasına şöyle devam etti:

"Fırsat eşitliği, sürdürülebilir bir büyüme ve kalkınma için çalışma hayatında daha fazla kadın iş gücünün olması gerektiği inancıyla, Adabüslerimiz'de kadın şoför istihdamına öncelik vererek, daha önce istihdam edilen kadın otobüs şoförlerimize ek olarak Adabüslerimizde çalışmak üzere 30 kadın sürücü personel istihdamı sağladık."

İETT, ULUSLARARASI ÖDÜLLER ALDI

Yapmış oldukları çalışma ve sundukları hizmetlerin çeşitli kurumlarca ödüle layık görüldüğünü söyleyen Bilgili, "Marketing Türkiye tarafından düzenlenen sosyal medya ödülleri kapsamında 'Kara Yolları Ulaşım Kategorisinde Altın Ödül'e, İETT layık görüldü. Adalar İlçesi'nde Elektrikli Araçların Hizmete Alınması sürecimiz, Atlas Lojistik Ödüllerinde Jüri Özel Ödülü'nü aldı. Ayrıca, Avrupa İş Meclisi tarafından verilen 'Yılın Kuruluşu' ödülü de 2020 yılında alındı" dedi.

TÜM OTOBÜSLER İETT ÇATISI ALTINDA TOPLANDI

2020 yılının en büyük kazanımlar arasında özel ulaşımda yaşanan dönüşüm projesini sayan Bilgili, şöyle konuştu:

"Özel Halk otobüsleri ve İstanbul Ulaşım AŞ otobüslerinin hizmet kalitesini arttırmak amacıyla, İstanbul ulaşımı için önemli bir yenilik olan Özel Halk Otobüsü dönüşüm projesi 2020 yılının Aralık ayında hayata geçirildi. Bu sayede İstanbul genelinde tüm otobüsler İETT çatısı altında toplanmış oldu. Projenin en önemli kazanımları, yolcu memnuniyeti, esnek planlama, metrolara entegre hatlar, daha fazla sefer ve halk otobüslerine kilometre bazlı ödeme alanındaki dönüşüm adımlarıdır. Hizmet birlikteliğinin sağlanması sonucu bu yılın son çeyreğinde İstanbul'da lastik tekerlekli ulaşımda çalışan otobüslerin tamamı, sarı renkte olacak ve bu sayede projenin son adımı da hayata geçmiş olacaktır. Yeni sistemin olumlu ilk çıktıları olarak, özel ulaşım araçlarının sefer gerçekleşme oranlarını belirgin bir şekilde arttıracak esneklikte planlama yapılabilmesini sağladık."

Bilgili'nin sunumundaki satır başları şöyle:

PANDEMİDE YOLCULUK YÜZDE 40 AZALDI

"Lastik tekerlekli toplu ulaşım olarak İETT ve özel ulaşım araçları ile 2020 yılında toplam 800 milyon yolcumuza 820 hatta 16 buçuk milyon sefer ile hizmet vererek 460 milyon kilometre yol kat ettik. Bu toplam faaliyet içerisinde, İETT araçları ile 353 milyon yolcumuza 490 hatta 7 milyon 700 bin sefer ile hizmet vererek 223 milyon kilometre yol kat ettik. Pandemi nedeniyle İETT'nin yıllık yolculuk sayısı 2019 yılına göre 573 milyon'dan 353 milyona düşerek yaklaşık yüzde 40 azaldı.

DÜŞÜŞE RAĞMEN SEFERLER ARTIRILDI

"Yolculuk sayılarımız yüzde 40 azalmış olmasına rağmen İETT olarak toplam sefer sayımızı 2019 yılının da üzerinde tamamladık. 2019 yılında 7,6 milyon olan sefer sayısı, 100 bin artış göstererek 2020 yılında 7,7 milyona yükseldi. Toplam sefer sayımızdaki artış doğrultusunda , İETT olarak bir önceki yıla oranla gerçekleştirdiğimiz kilometreyi de arttırdık. 2019 yılında 219 milyon kilometre yol kat etmişken 2020 yılında 223 milyon kilometre yol kat ettik."

GELİR SABİTKEN GİDER KATLANDI

"Son 5 yılda yolcu başına gelirimiz neredeyse sabit kalmış iken, yolcu başına giderimiz ise enflasyon ve döviz kurlarındaki artışa da paralel olarak sürekli arttı. 2016 yılında yolcu başına 3,2 lira olan maliyetimiz, 2020 yılında yolculukların yüzde 40 azalmış olmasına rağmen kapasite sınırlamaları sonucu seferlerin azaltılamamış olması nedeniyle yolcu başına maliyetimiz 6,6 liralara kadar yükseldi. Yıllar içinde gelir ve gider arasında oluşan bu farkın artması sonucu, 2016 yılında gelirin gideri karşılama oranı yaklaşık yüzde 55 iken, bu oran 2020 yılında yaklaşık yüzde 35'e kadar düştü."

2 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE SÜBVANSE

"Son 5 yılda gelirle gider arasındaki korelasyonun olumlu bir seyir izleyememiş olması sonucu lastik tekerlekli toplu ulaşım hizmeti her yıl artan tutarlarda ve büyük ölçüde İBB tarafından sübvanse edilmektedir. Pandeminin yarattığı ilave olumsuzlukların da etkisiyle İBB'nin sadece 2020 yılında lastik tekerli toplu ulaşım hizmetlerimiz için verdiği destek 2 milyar liranın üzerinde gerçekleşmiştir."

RAPOR İÇİN KONUŞMALAR YAPILDI

Bilgili'nin sunumun ardından sırasıyla, İYİ Parti Grubu adına Suat Sarı, AK Parti Grubu adına Abdullah Özdemir, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Mesut Kösedağ ve şahısları adına Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Filiz Öztürk Çelik ile Ak Parti Meclis Üyesi Ramiz Polat söz alarak İETT faaliyet raporu ile ilgili görüşlerini dile getirdiler.

Konuşmalardan sonra oylama yapıldı. Yapılan oylama sonucunda, İETT'nin 2020 Faaliyet Raporu İBB Meclisi tarafından onaylandı.

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel '2020 İETT Faaliyet Raporu' meclis tarafından onaylandı - Son Dakika


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