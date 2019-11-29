2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

Bütçeler üzerinde söz alan CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Türk devlet geleneğinin daima ikili sisteme sahip olduğunu belirterek, "Şimdi iki bin yıllık bu devlet geleneğini değiştirip Başbakanlığı kaldırdık. Niye kaldırdık? Bunun cevabını kimse şimdiye kadar veremedi." dedi.

Kuşoğlu, "Şimdiye kadar ikili sisteme sahiptik ve şimdi bu sistem çalışmıyor. Yürütme deyince seçilmiş tek kişi var, Cumhurbaşkanı. Daha önce Başbakan, bakanlar, seçilmiş insanlardan oluşuyordu. Şimdi sadece tek kişi var, o da Cumhurbaşkanı." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlıkların yeniden yapılandırması kapsamında bazı bakanlıkların hantal hale geldiğini öne süren Kuşoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığının, bazı imamlara, İslam konusunda daha iyi bilgi sahibi olmaları amacıyla eğitim vermesi gerektiğini söyledi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, bir dönem bırakın Kürtçe konuşmayı, Kürtçe kaset bile dinlediği zaman sonunun nereye gidebileceğinin hesaplanamadığını belirterek, "Şimdi istediğiniz gibi konuşuyorsunuz." dedi.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, "Şimdi, daha önce dindar insanlara yapılan baskılara benzer baskılar görüyoruz." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi olarak kurduğunuz sistem yanlış bir sistemdir." diyen Katırcıoğlu, "Topluma ait olması gereken, bağımsız olması gereken, her kesime karşı aynı mesafede durması gereken kurumları, hükümet kurumları haline çevirdiniz. Devleti, parti devleti haline dönüştürdünüz." iddiasında bulundu.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik, yapay gündemden çıkarak halkın gerçek gündemine geçilmesi gerektiğini söyledi.

Türk idari yapısıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi arasında "kan uyuşmazlığı" olduğunu öne süren Çelik, "Bu sistem yeniden sizin elinizle değiştirilecek. Ben bunu görüyorum. Tek parti sistemine gitmek istiyorsanız buna Türkiye'nin müktesebatı izin vermeyecektir." dedi.

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, milli bekaya yönelik saldırıların engellenebilmesi, ülkenin içine girdiği türbülanstan çıkabilmesi için önemli avantajlar sağladığını belirterek, "Türkiye ruh köküyle buluşmuş, Türk milleti bölgesel ve küresel tehditlere karşı ortak aklı ve ortak iradeyi devreye almıştır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kamuoyu vicdanında da karşılık bulduğunu anlatan Aksu, "Demokratik sistem tüm unsurlarıyla devreye girmiş, Türkiye'nin aydınlık geleceği için 2023 lider ülke Türkiye hedefi doğrultusunda etkin ve verimli bir çalışma imkanı doğmuştur. Karar süreçlerindeki tıkanıklıklar açılmış, hükümet etme sistemindeki engeller aşılmıştır. PKK/PYD- YPG, FETÖ, DEAŞ ve diğer terör örgütlerinin kökü kazınacaksa, Türkiye, ayağındaki küflü prangalardan kurtulacaksa bu sistemin sunduğu imkanlarla olacaktır." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfü Elvan, kendisi divanda olmadığı zaman, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi'nin '" Garo Paylan, kendi propagandasını kendi ülkesinde yapsın" şeklinde bir ifade kullandığını belirterek, "Sayın Paylan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Bu ifade son derece yakışıksız, yanlış bir ifade." dedi.