2020 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, "Ekonomide bir dengelenme söz konusu değil. Sizin ortaya koyduğunuz dengelenme ekonomiyi bitiren bir dengelenme." dedi.

TBMM Genel Kurulunda görüşülen Adalet, Milli Savunma ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının bütçeleri üzerinde İYİ Parti grubu adına konuşmalar yapıldı.

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, toplumun tüm kesimlerinin adaletsizliğe uğradığını düşündüğünü ve gelecekten umutsuz olduğunu belirterek, iktidarın siyaseti yargı eliyle dizayn ettiğini, toplumda adalete olan güven duygusunun yüzde 20'lerde olduğunu söyledi.

"FETÖ borsası kurulduğu" iddiasına işaret eden Erel, bazı hakim ve savcıların FETÖ ile mücadeleyi akamete uğratacak tutum ve davranışlarda bulunduğunu dile getirdi.

FETÖ ile topyekün ve taviz vermeden mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Erel, "Bu mücadele yürütülürken hak ve adaletten ayrılmayalım." çağrısında bulundu.

Toplumun yaşadığı ekonomik sıkıntılara da dikkati çeken Erel, "Bu millet sizi para babalarına hizmet edin diye seçmedi. Sizi millet seçti. ya milleti göreceksiniz ya da yoldan çekileceksiniz. Bunun başka yolu yok." diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da parti grubu adına konuşmalar devam ederken, söz alarak, AK Parti grubu sıralarında az sayıda kişinin olmasını eleştirdi ve AK Parti grubunu bu konuda hassasiyete davet etti.

"Yargı Reformu Strateji Belgesi ile güven sağlanamaz"

İYİ Parti Antalya Milletvekili, Feridun Bahşi, hakim savcı olamayacak hocaların hakim savcı adaylarını eğittiğini ileri sürerek, "Hukukçu olmayan hukuk dekanlarına sormak lazım: Siz yönettiğiniz fakülteye kendi çocuklarınızı gönderir misiniz? Yine, fakültelerde ders veren hukukçu olmayan hocalara sormak lazım: Siz ders verdiğiniz okullarda çocuklarınızın hukuk eğitimi almasını ister misiniz? Tabii ki istemezsiniz." diye konuştu.

Hukuk fakültelerinde hukukçu olmayan yönetici uygulamasına son verilmesi gerektiğini kaydeden Bahşi, Hukuk Meslekleri Giriş sınavının olumlu bir uygulama olduğunu ancak sınav sonrası mülakatların derhal kaldırılması gerektiğini söyledi.

Arabuluculuk sınavına dair basına yansıyan iddiaları hatırlatan Bahşi, "200 milletvekilinden bir tane milletvekili bu sınavı kazanamamıştır." dedi.

Yargı Reformu Strateji Belgesi ile adalete güvenin sağlanamayacağını dile getiren Bahşi, "AK Parti döneminde çıkarılan yargı reform paketlerinin sayısını unuttum. Bu kadar paketten sonra bile bırakın iyileşmeyi, görüldüğü gibi günden güne yargıdaki prestij kötüye gitmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bahşi, özel yetkili duruşmaların savcılarına SMS ile talimat verildiğini öne sürdü.

"Kriz inkar edildi ve bugüne gelindi"

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, ekonominin bir yapısal tıkanma içinde olduğunu savunarak, "Bir borç kriziyle karşı karşıyayız. Bu borç krizi önceki krizlerimizde yaşadığımız gibi kamunun krizi değil, özel sektörün krizi ve maalesef bu realiteyle yüzleşmeyi reddeden bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu yüzleşmenin bize elbette bir maliyeti var. Bu maliyeti ödedik." ifadelerini kullandı.

Sıkıntının belli aşamalarının olduğunu kaydeden Yılmaz, Türkiye'nin bu aşamalardan birinci ve üçüncü aşamalarını birlikte yaşadığını dile getirdi.

"Kriz inkar edildi ve bugüne gelindi." diyen Yılmaz, bunun üçüncü aşamasının korku ve panik olduğunu ve bu aşamada yaz tatiline girmeden önce yapılan yasal düzenlemeyle 400 milyar liraya yakın, 70 milyar dolar karşılığında batık kredinin yeniden yapılandırıldığını söyledi.

"Bu ekonomi, çakılacak bir noktada dengelendi"

"Bu ekonomi, çakılacak bir noktada dengelendi." diyen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Sayın Bakan diyor ki: 'Cari açık azaldı, ithalat sıfırlandı, cari fazla vermeye başladık. Dolayısıyla ekonomi dengelendi.' Hayır, sayın Bakan. Siz şununla övünüyorsunuz; 'Ekonomiyi büyütmedim, işsizliği artırdım, bu benim başarımdır.' diyorsunuz. 'Ekonomiyi küçülterek ben faizi yüzde 500 yaparım, kimseye yedirmem, içirmem ve enflasyonu sıfırlarım.' Bu, başarı değil. Böyle bir dengelenme söz konusu değil. Sizin ortaya koyduğunuz dengelenme ekonomiyi bitiren bir dengelenme."

Yılmaz, "Paketlerle bu iş yürümüyor. Yapılması gereken şey, büyük, kapsamlı bir program. O program yapılmadan bu içinde bulunduğumuz koşullardan dışarı çıkılması mümkün değil." diye konuştu.

Merkez Bankasının İstanbul'a taşınması konusuna değinen ve bankanın değerleme hesabının 20 milyar dolar kadar azaldığını aktaran Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a "Merkez Bankası değerleme hesabından herhangi bir kaynak kullandınız mı? Eğer kullanmadıysanız kullanmayı düşünüyor musunuz ve şu andaki bu değerleme hesabındaki azalma nedir?" diye sordu.

Lütfü Türkkan, partisi adına konuşmalar devam ederken söz alarak, Durmuş Yılmaz konuşmasını sürdürürken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sürekli Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ile konuşmasını eleştirdi.

"Yükü yine vatandaşımızın sırtına yüklüyorsunuz"

İYİ Parti Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu, bu bütçe gelirlerinin adil olmadığını savunarak, "Yükü yine vatandaşımızın sırtına yükleyerek, ceza ve dolaylı vergilerle vatandaşımızı canından bezdiriyorsunuz. Yeter arkadaşlar. Toplumun psikolojisini bozuyorsunuz, intihar olayları bile sizin vicdanınızın sesini duymanıza yetmiyor." ifadelerini kullandı.

Çulhaoğlu, "Çeyrek altın alım gücüne göre memurun maaşını yüzde 685 düşürmüşsünüz. Görün memuru ne hale düşürdüğünüzü. Emeklinin, işçinin hali daha da vahim. Bir de bununla övünüyorsunuz. Elbette, memur da emekli de işçi de esnaf da bu rakamlarla oyun oynamanızın cevabını sandıkta verecektir." diye konuştu.

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ise "TÜİK'in enflasyon oyunları, enflasyon oranlarındaki oynamanın iktidarınıza hiçbir faydası olmayacaktır. Devletin kurumunun yıpranması, güven kaybetmesi sizi vuracaktır. Türkiye kaybedecektir. Düşük gösterdiğiniz yıllık enflasyon oranıyla milyonlarca memur, işçi, emeklinin hakkını gasp ediyorsunuz, hakkını çalıyorsunuz." iddiasında bulundu.