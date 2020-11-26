2020 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

2020 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

26.11.2020 16:05
2020 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, System.String[]

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, "Terörün lojistik merkezi görevini üstlenen yerel kurum ve kuruluşların, yasa dışı faaliyetleri takip edilip haklarında hukuki süreç başlatılarak görevden alınmaları, yerlerine kayyum atanması terör örgütünün kolunu kanadını kırmıştır.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, "Terörün lojistik merkezi görevini üstlenen yerel kurum ve kuruluşların, yasa dışı faaliyetleri takip edilip haklarında hukuki süreç başlatılarak görevden alınmaları, yerlerine kayyum atanması terör örgütünün kolunu kanadını kırmıştır." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2021 yılı bütçesinin görüşmeleri devam ediyor.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, vali ve kaymakamların, siyasi iktidarla içe içe geçtiğini, bunun toplumdaki güven ortamını zedelediğini savundu.

İçişleri Bakanlığının pandemi gerekçesiyle yayımladığı genelge nedeniyle baroların genel kurullarının yapılamadığını anımsatan Arı, ancak AK Parti'nin il ve ilçe kongrelerinin bu süreçte toplanmasının çelişki olduğunu öne sürdü.

HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, partilerine yönelik siyasi baskıların devam ettiğini, yerel seçimlerde 65 belediye başkanlığını kazandığını ancak kayyum atamalarıyla belediyelerin ellerinden alındığını söyledi.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, emperyalist güçlerin, hedefine Türkiye'yi koyduğunu ve amaçlarının Türk milletini topraklarından koparmak olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin etrafında bir kuşatma planı olduğunu ve sınırda bir terör koridoru kurulmak istendiğini belirten Kalaycı, "Türkiye çağın akışına uyun olarak Ankara vizyonuyla hareket ediyor. Türkiye, bulunduğu coğrafyanın derinliklerinde mazlumların hakkını müdafaa ediyor. Dolayısıyla 'Suriye'de, Libya'da ne işimiz var?' diyenler, beka mücadelesinin ne demek olduğunu kavrayamamışlardır. Bunların bir kez olsun, 'ABD, Fransa ve Rusya'nın burada ne işi var?' diye sorduklarını duymadık. Türkiye'nin sürdürdüğü mücadele beka meselemizle doğrudan ilgilidir." diye konuştu.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik, bakanlıklarda müsteşarlık makamının kaldırılıp yerine bakan yardımcılığının getirildiğini ancak bakan yardımcılığının, müsteşarlığın yerini tutmadığını, bu durumun da kamu hizmetlerinde aksamalara neden olduğunu ileri sürdü.

Çelik, kolluk kuvvetlerinde denetimsizliğin ve başıboşluğun ortaya çıktığını, kolluk kuvvetleriyle ilgili yapılan şikayetlerin olduğunu iddia etti.

-"Dayatmalara karşı kör, sağır ve dilsiz kalamayız"

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Türkiye'nin tarihi ve medeniyetinden aldığı ilhamla daha güçlü olduğunu ve yarınlara güvenle baktığını vurguladı. Bir ülkenin güvenliğinin, sadece belirlenmiş sınırları içerinde güvende kalmasından ibaret olmadığına dikkati çeken Cora, "Bölgemizdeki güvenlik dengelerinin çok hızlı bir şekilde değiştiği, dört bir yanımızda oluşturulan terör ve şiddet sarmalının dalga dalga yayıldığı, kitlesel göç hareketlerinin üzerimize akın akın geldiği ağır ve travmatik bir dönemden geçtik. Biz kendi tezlerimizi ortaya koyup inisiyatif alamadığımız, kendi göbeğimizi kendimiz kesmediğimiz müddetçe bu tehdit ve tehlike sarmalının sona ermesi mümkün değildir. Sorumluluğumuz gereği bu olup bitenlere, bu haksızlıklara, dayatmalara, oldubitti planlara karşı kör, sağır ve dilsiz kalamayız." dedi.

Türkiye'nin, FETÖ, PKK, DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle bütün milli unsurlarıyla mücadele ettiğine dikkati çeken Cora, terör olaylarının ülke gündeminden giderek uzaklaştığını belirtti. Teröre karşı verilen mücadelenin Diyarbakır annelerinin mücadelesiyle taçlanacağını aktaran Cora, HDP Diyarbakır il binasındaki annelerin eyleminin terörün sosyolojik tezlerini çürüttüğünü dile getirdi.

Kayyum atamalarına da değinen Cora, "Terörün lojistik merkezi görevini üstlenen yerel kurum ve kuruluşların, yasa dışı faaliyetleri takip edilerek haklarında hukuki süreç başlatılıp görevden alınmaları, yerlerine kayyum atanması terör örgütünün kolunu kanadını kırmıştır. Bu konuda geri adım atılmaz. Bir kez daha yollara çukur kazılmasına müsaade edemeyiz." ifadelerini kullandı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Politika 2020 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika


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