Son Dakika Haberleri: "2020 yılı itibarıyla tanıtıma ağırlık vereceğiz"
Son Dakika Güncel '2020 yılı itibarıyla tanıtıma ağırlık vereceğiz'

"2020 yılı itibarıyla tanıtıma ağırlık vereceğiz"

28 dakika önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bazı beklenen sorunları hızlı bir şekilde çözüp, Rize'nin potansiyeli ile ilgili neler yapabiliriz onlara bakacağız. 2020 yılı itibarıyla tanıtıma ağırlık vereceğiz.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bazı beklenen sorunları hızlı bir şekilde çözüp, Rize'nin potansiyeli ile ilgili neler yapabiliriz onlara bakacağız. 2020 yılı itibarıyla tanıtıma ağırlık vereceğiz." dedi.

İkizdere ilçesine bağlı Meles köyünde incelemelerde bulunan Ersoy, daha sonra şehir merkezindeki bir otelde düzenlenen toplantıda sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Ersoy, yaklaşık üç saat süren toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Rize'nin doğa ve alternatif turizmde ön planda yer aldığını belirterek, hem yaylalardaki potansiyeli görmek hem de alternatif kayak turizmine ilişkin ne tür çalışmalar yapılabileceğini incelemek için çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiklerini aktardı.

Bakan Ersoy, "Belediye başkanları ve turizm paydaşlarının katıldığı toplantıda sorunları dinledik, notlarımızı aldık. Bazı beklenen sorunları hızlı bir şekilde çözüp Rize'nin potansiyeli ile ilgili neler yapabiliriz onlara bakacağız. 2020 yılı itibarıyla tanıtıma ağırlık vereceğiz." diye konuştu.

Ersoy, Rize'nin en büyük sıkıntılarından birinin turist profilindeki çeşit azlığı olduğuna değinerek, şunları söyledi:

"Ağırlık olarak Türk ve Arap turistlerle çalışılıyor. 2020 yılından sonra buna bir çeşitlilik getirmeye çalışacağız. 2023 yılına kadar aşamalı bir şekilde turist profilini bu bölgede çeşitlendireceğiz. Genelde Karadeniz'in sıkıntısı bu. Tamamında bu tarz bir çalışma yapmayı planlıyoruz. İlave alternatiflerle destekleyip turist sayısını ve profilini artırarak gelirleri artıracağız. Çok fazla potansiyeli var. Sadece tanıtım sıkıntısı var. Burada turizm geliştirme ajansına büyük iş düşüyor. Sadece potansiyelin tanıtımı değil, bu potansiyelin farklı pazarlarda tanıtımı da önemli pazar çeşitleme açısından. Sadece iki pazara ağırlıklı olarak endekslenmiş durumda."

Mevcut potansiyelin farklı tanıtımını sağlayacak çalışmalara bu yıl itibarıyla belli bir program dahilinde başlanacağını vurgulayan Ersoy, "Birkaç yıl içinde etkilerini hızlı bir şekilde göreceğimizi düşünüyorum. Rize'de havalimanı hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu da yapıldıktan sonra ürün çeşitliliği olarak da bir kayak merkezi etkileyebilirsek bunun sonuçlarını ilerleyen yıllarda alırız." dedi.

İşletme anlayışının biraz daha gelişmesi gerektiğine işaret ederek, sektörde personel sıkıntısı yaşandığını anlatan Bakan Ersoy, bölgedeki turizm meslek liselerinin geliştirilmesi ve sayısının artırılmasına yönelik de çalışma yapılacağını sözlerine ekledi.

Toplantıya, Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Belediye Başkanı Rahmi Metin ve diğer davetliler katıldı.

Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 12:00 Kaynak: AA
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