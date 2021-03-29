2020 yılında alkollü içkilerden alınan vergi 7 bakanlığın bütçesinden daha fazla - Son Dakika

2020 yılında alkollü içkilerden alınan vergi 7 bakanlığın bütçesinden daha fazla

29.03.2021 17:29
2020 yılında alkollü içkilerden alınan vergi 7 bakanlığın bütçesinden daha fazla, System.String[]

CHP'li Ömer Fethi Gürer'in verdiği soru önergesini yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 2020 yılında alkollü içkilerden 16,5 milyar TL Özel Tüketim Vergisi tahsilatı sağlandığını açıkladı. Söz konusu rakamın 7 ayrı bakanlığın bütçesinden daha fazla olduğu öğrenildi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesini yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 2020 yılında alkollü içkilerden 16,5 milyar TL Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tahsilatı sağlandığını açıkladı. Alkollü içkilerden 2020 yılında tahsil edilen ÖTV'nin, aralarında İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'nın da bulunduğu 7 ayrı bakanlığın bütçelerinden daha fazla olduğu ortaya çıktı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Hazine ve Maliye Bakanlığına yönelttiği yazılı soru önergesinde, alkollü içkilerden sağlanan Özel Tüketim Vergisi'nin miktarının açıklanmasını istedi. Gürer, Bakan Lütfi Elvan tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde şu soruları yöneltti:

  • Ülkemizde ambalajlı alkollü (içki) içeceklerden 2019 ve 2020 yılında alınan toplam vergi tutarı ne kadardır?
  • Alkollü içki olarak tanımlanan ambalajlı ürünlerin yerli ve ithal üretim olarak ayrı ayrı satış adetleri nedir?
  • Ülkemizde alkollü içecek (içki) satışı yapan işletmelerden alınan vergi tutarı ve bu işletmelerin toplam sayısı nedir?
  • Ülkemizde vergiye tabi içkili eğlence mekânı sayısı kaçtır?
  • 2019 ve 2020 yıllarında ithal içkilerin ülkeye girişinde alınan gümrük vergisi toplam tutarı ne kadardır?

2019'DA 14,7 MİLYAR TL VERGİ ALINDI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in verdiği önergedeki bazı soruları yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğünce yayımlanan verilere göre 2019 ve 2020 yıllarında alkollü içkilerden sırasıyla 14,7 milyar TL ve 16,5 milyar TL Özel Tüketim Vergisi tahsilatı sağlanmıştır" dedi.

Bakan Elvan, "Gelir İdaresi Başkanlığı merkezi veri tabanında mükelleflerin faaliyetlerinin belirlenmesinde NACE Rev.2 faaliyet kodları kullanılmakta, mükelleflere ilişkin bilgiler bu faaliyet kodları dikkate alınarak tasnif edilmekte olup bir mükellefin birden fazla faaliyet yürütmesi mümkün bulunmaktadır" açıklaması yaptı.

"ÖTV'NİN YÜKSEK OLMASI SAHTE İÇKİ KULLANIMINI ARTIRDI"

Önerge sahibi CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise alkollü içkilerde zaten yüksek olan özel tüketim vergisi oranının, 2021 yılı başı itibariyle yüzde 17.07 oranında artırıldığını anımsattı. Alkollü içkilerde özel tüketim vergisi oranının yüksek olmasının kaçakçılığı ve sahte içki üretimini artırdığına da dikkati çeken Gürer, "Resmi rakamlara göre 2020 yılının ilk 9 ayında 1 milyon litreden fazla kaçak içki ele geçirildiği açıklandığına göre sorun bu bağlamda da artıyor" ifadelerini kullandı.

Kaçak içki üretiminin de arttığına işaret eden Gürer, 2019 ve 2020 yıllarında 145 kişinin sahte içki nedeniyle hayatını kaybettiğine işaret ederek, "Çok sayıda vatandaş, alkollü içkide özel tüketim vergisinin sürekli artması ve alkollü içki fiyatlarının bu nedenle yükselmesi sonucu, ne yazık ki kaçak içki ve kendi içkilerini üretenler oluştu. Bu da maalesef can kaybı gibi üzüntü verici sonuçları beraberinde getiriyor" dedi.

BAKANLIK BÜTÇELERİ

Gürer, 2020 yılında alkollü içeceklerden toplanan ÖTV ile aynı yıla ait bazı bakanlıkların bütçelerini kıyasladı. Gürer'in yaptığı değerlendirmeye göre, geçen yıl 16.5 milyar TL toplanan alkollü içeceklerin ÖTV'sinin 7 bakanlığın bütçesinden fazla olduğu da ortaya çıktı.

Bütçeler şöyle:

  • İçişleri Bakanlığı: 9.672.218.000
  • Dışişleri Bakanlığı: 4.631.723.000
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: 3.319.102.000
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı: 5.127.247.000
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: 7.939.333.000
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: 2.827.733.000
  • Ticaret Bakanlığı: 5.752.364.000

Gürer, şans oyunları ile alkollü içecekler ve tütün mamullerinin vergilerinin, ülkenin önemli bir gelir kalemi haline dönüştüğüne de işaret ederek, bu gelirlerin hangi alanlarda kullanıldığının açıklanması gerektiğine işaret etti. Gürer, "Hangi kurumların, kuruluşların personel maaş gideri ve yatırımları için; şans oyunları, alkollü içecekler ve tütün mamullerinin vergilerinden elde edilen gelirler kullanılmaktadır?" diye sordu.

2020 yılında alkollü içkilerden alınan vergi 7 bakanlığın bütçesinden daha fazla

Alkol, Ötv, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2020 yılında alkollü içkilerden alınan vergi 7 bakanlığın bütçesinden daha fazla - Son Dakika Ekonomi


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