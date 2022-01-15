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2022 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

2022 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete'de yayımlandı

15.01.2022 12:30
2022 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan 3 bin 134 projeye 184,3 milyar lira ödenek tahsis edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan 3 bin 134 projeye 184,3 milyar lira ödenek tahsis edildi.

2022 Yılı Yatırım Programı'nın Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Programda, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kuruluşlar, KİT, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşlarının projeleri, dış proje kredisi kullanan büyükşehir belediyeleri ile diğer belediyeler tarafından gerçekleştirilecek yatırım projeleri yer aldı.

2022 Yılı Yatırım Programı, 11'inci Kalkınma Planı'nda bulunan temel politikalar, 2022-2024 Dönemi Orta Vadeli Program ve 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda öngörülen hedefler doğrultusunda hazırlandı.

Proje bazında ödenek teklif ve tahsislerinde, devam eden projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek projelere, yeni projelerde azami oranda seçici olunarak, ekonomik ve sosyal katkısı en yüksek ve acil hizmet ihtiyacını karşılayabilecek yatırımlara öncelik verildi.

Programda yer alan projelere 184,3 milyar lira ödenek

2022 yılında kamu kurumları tarafından yürütülecek 3 bin 134 projeye toplam 184,3 milyar lira ödenek tahsis edildi.

Program kapsamında gerçekleştirilmesi programlanan 184,3 milyar liralık yatırımın yüzde 64,1'inin Merkezi Yönetim Bütçesi kapsamındaki kuruluşlar, yüzde 33,6'sının KİT'ler ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, yüzde 2,3'ünün döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesi planlandı.

Yatırımdan en yüksek pay ulaştırma ve haberleşme ile eğitime

2022 Yılı Yatırım Programı kapsamındaki 184,3 milyar liralık yatırım ödeneğinden en yüksek payı yüzde 27 ile ulaştırma ve haberleşme sektörü yatırımlarının aldığı görüldü. Eğitim yatırımlarının payı yüzde 13,3, enerji yatırımlarının payı yüzde 12,9, madencilik yatırımlarının payı yüzde 12,6, tarım yatırımlarının payı yüzde 10,1 ve sağlık yatırımlarının payı yüzde 9,3 oldu.

İmalat, turizm, konut, içme suyu ve kanalizasyon, teknolojik araştırma, çevre gibi diğer sektörlerin toplam payı ise yüzde 14,8 olarak hesaplandı.

Merkezi Yönetim Bütçesi kapsamındaki kuruluşlardan en fazla yatırım ödeneği tahsis edilenleri, 18,3 milyar lira ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 17,7 milyar lira ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 15,5 milyar lira ile Karayolları Genel Müdürlüğü, 15 milyar lira ile Sağlık Bakanlığı oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yatırımları içinde Gayrettepe- İstanbul Yeni Havalimanı Metro Hattı, Sabiha Gökçen Havalimanı metro bağlantıları, AKM-Gar- Kızılay Metro Hattı, Başakşehir- Kayaşehir Metro Hattı gibi projelerle kent içi ulaşım ön plana çıktı.

DSİ'nin Türkiye genelinde devam eden tarımsal sulama yatırımları, taşkın kontrol projeleri ile orman yangınlarıyla mücadele için de bütçe ayrıldı.

Enerji ve madencilik sektörlerinde 2022 yılında dikkati çekici ödenek artışı sağlanırken bu sayede projeler bazında önemli gelişmeler kaydedilmesi bekleniyor. Bu kapsamda, 558 MW kurulu güce ve 275 metre yüksekliğe sahip olacak Yusufeli Barajı ve HES Projesi'nin bu yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor. Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğal gazın ilk olarak 2023 yılında hizmetine sunulması amacıyla yürütülen Sakarya Doğal Gaz Sahası Geliştirme Projesi'nde çalışmalara devam ediliyor. Türkiye'nin doğal gaz arz güvenliği açısından kritik öneme sahip olan Kuzey Marmara ve Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama projelerindeki çalışmalara da yaklaşık 4,5 milyar lira ödenek tahsis edildi.

Sağlık yatırımlarına ayrılan ödenek artırıldı

Toplumun her kesiminin kaliteli eğitime eşit şartlarda erişmesi, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi için temel eğitim yatırımlarına kamulaştırma dahil 15,2 milyar lira harcanacak.

Güvenli eğitim ortamlarının oluşması, okul öncesi eğitime erişimin artırılması, dezavantajlı okulların desteklenerek eğitimin her kademesinde niteliğin artırılması için başlatılan "Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi'ne" 3 milyar lira ödenek ayrıldı.

Sağlık alanında fiziki altyapı, hizmete erişim ve hizmet kalitesinde sağlanan ilerlemenin daha da geliştirilmesi ve bölgesel farklılıkların azaltılması amacıyla 2021 yılında 8,6 milyar lira olan Sağlık Bakanlığı yatırım bütçesine, 2022 yılında 15 milyar lira ödenek tahsis edildi.

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Yatırım, Gazete, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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