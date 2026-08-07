2026 YKS tercihleri başladı, üniversiteler adaylara yol gösteriyor

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan takvime göre adaylar, 29 Temmuz 2026 tarihinden itibaren tercihlerini Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden girmeye başladı. Tercih işlemleri 10 Ağustos 2026 saat 23.59'a kadar sürecek.

Milyonlarca aday, üniversite hayatlarını belirleyecek tercih listelerini bu tarihler arasında oluşturacak. Uzmanlar, tercih yaparken yalnızca başarı sıralamasına değil; bölümün akademik altyapısına, uygulamalı eğitim olanaklarına ve kariyer destek hizmetlerine de bakılması gerektiğini belirtiyor.

Tercih listesi kontrolü önemli

ÖSYM, adayların tercih işlemlerini tamamladıktan sonra listelerini kontrol etmelerini ve süre bitmeden gerekli düzeltmeleri yapmalarını öneriyor. Sistemde yapılan son değişiklik geçerli sayılıyor, bu nedenle adayların tercih süresinin son gününü kaçırmaması gerekiyor.

"Tercih, gençlerin geleceğini şekillendiren bir karar"

Tercih döneminde adaylara bilgi veren İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, üniversite seçiminin çok yönlü değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Gayretli açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Üniversite tercihi, adayların sadece eğitim alacakları kurumu değil, kariyerlerini ve yaşam yolculuklarını şekillendirecek geleceği seçtikleri kararlardan biridir. Adaylarımızın tercihlerini yalnızca başarı sıralaması ve puana göre değil; eğitim kalitesi, uygulamalı öğrenme imkanları, bilimsel üretim gücü ve mezuniyet sonrası kariyer fırsatları gibi kriterleri de göz önünde bulundurarak yapmalarını öneriyoruz."

Ailelere ve öğrencilere tavsiyeler

Gayretli, ailelerin de tercih sürecinde aktif rol almasının önemine dikkat çekerek şunları aktardı:

"Aileler, çocuklarının ilgi alanlarını ve kariyer hedeflerini birlikte değerlendirmeli. Tercih danışmanlığı hizmetlerinden yararlanmak, adayların doğru kararı vermesine yardımcı oluyor. Kampüs ziyaretleri de bu süreçte önemli bir adım; öğrenciler eğitim alacakları ortamı önceden görerek karar vermeli."

Kampüs tanıtım günleri sürüyor

Tercih dönemi kapsamında bazı üniversiteler, aday öğrenciler ve aileleri için kampüs tanıtım etkinlikleri düzenliyor. Bu etkinliklerde adaylar, akademisyenlerle birebir görüşme imkanı buluyor, laboratuvar ve uygulama alanlarını yerinde inceleyebiliyor. Bazı kurumlarda sanal gerçeklik (VR) teknolojisiyle kampüs dijital ortamda da tanıtılıyor.

Burs imkanları da değerlendiriliyor

Tercih döneminde birçok üniversite, adaylara çeşitli burs seçenekleri sunuyor. İGÜ’de de ilk beş tercihte yüzde 40'a varan burs imkanı bulunuyor. Kampüste tercih işlemini tamamlayan adaylara ise ek yüzde 10 oranında burs uygulanıyor.

Uzmanlar, burs oranlarının yanı sıra bursun devam koşullarının da incelenmesi gerektiğini vurguluyor. Abdülkadir Gayretli, bu konuda da adayları bilgilendirdiklerini belirterek, "Burs koşullarının detaylarını adaylarımızla paylaşıyoruz, böylece dört yıl boyunca sürdürülebilir bir burs planlaması yapabiliyorlar" dedi.

Süre daralıyor

Tercih süresinin 10 Ağustos'ta sona erecek olması nedeniyle adayların işlemlerini son güne bırakmaması öneriliyor. Sistemsel yoğunluk yaşanabileceği belirtilerek, adayların tercihlerini erken tamamlamaları tavsiye ediliyor.