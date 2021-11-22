Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Z Raporu
01:00 Galatasaray - Fenerbahçe
02:45 Kasımpaşa - V. Karagümrük
04:30 İH Konyaspor - Ç. Rizespor
06:00 Kısa Özet: İH Konyaspor - Ç. Rizespor
06:15 1 Yıldız 10 Gol
06:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
07:00 Yeni Gün
09:00 Galatasaray - Fenerbahçe
10:45 1 Yıldız 10 Gol
11:00 beIN Manşet
14:00 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
14:30 500 Great Goals Show
15:00 500 Great Goals Show
15:30 Football's Greatest
16:00 G. Giresunspor - ÖK Y. Malatyaspor
18:00 Süper Hikayem
19:00 beIN Süper Lig
20:00 Trabzonspor - Gaziantep FK
20:45 beIN Süper Lig
21:00 Trabzonspor - Gaziantep FK
22:00 beIN Süper Lig
23:30 Trio
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 22 Kasım 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika