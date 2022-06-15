28 Şubat davası hükümlüsü Çevik Bir hakkında infaz erteleme talebi - Son Dakika
Üye Girişi

28 Şubat davası hükümlüsü Çevik Bir hakkında infaz erteleme talebi

15.06.2022 11:03
28 Şubat davası hükümlüsü Çevik Bir hakkında infaz erteleme talebi

ANKARA 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 28 Şubat davasında hüküm giyen dönemin Genelkurmay 2'nci Başkanı Çevik Bir hakkında, ileri demans hastası olduğu gerekçesiyle infaz erteleme talebinde bulunuldu.

ANKARA 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 28 Şubat davasında hüküm giyen dönemin Genelkurmay 2'nci Başkanı Çevik Bir hakkında, ileri demans hastası olduğu gerekçesiyle infaz erteleme talebinde bulunuldu. Çevik Bir, dava kapsamında aldığı müebbet hapis cezası kesinleşmiş, Ağustos 2021'de İzmir 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilmişti.

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 28 Şubat davası, 13 Nisan 2018'de karara bağlandı. Aralarında dönemin simge ismi Genelkurmay 2'nci Başkanı Çevik Bir, emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 18 sanığa 'Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten men' suçundan müebbet hapis cezası verildi. Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi, temyiz incelemesini 9 Temmuz 2021'de tamamlayarak, 14 sanık hakkındaki müebbet hapis cezası onandı. Sanıklardan eski YÖK üyesi Erdoğan Öznal, dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Hayri Bülent Alpkaya ve dönemin Genelkurmay Adli Müşaviri Muhittin Erdal Şenel'in eylemlerinin bu suça yardım kapsamında olduğu sonucuna varılarak, müebbet hapis cezaları bozuldu. Ayrıca diğer 37 sanık hakkındaki beraat kararları da onandı.

AVUKATI İNFAZ ERTELE TALEBİNDE BULUNDU

Hükmün kesinleşmişinin ardından rütbeleri sökülen ve geçtiğimiz yıl Ağustos ayında cezaevine girin Çevik Bir'in, avukatı Ümit Kara, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na infaz erteleme talebiyle dilekçe verdi. Dilekçede, Çevik Bir'e ileri demans hastalığı teşhisi konulduğu belirtilerek, Müvekkilimiz tutulduğu cezaevi koşullarında cezanın anlam ve sonucunu idrak edemeyecek durumdadır. Yemek yemeyi unutarak aç kalması nedeniyle yaşam tehlikesini içeren sağlık sorunları mevcuttur. En son Devlet Hastanesine sevk edilmesine rağmen kontrol yapılarak tekrar cezaevine geri gönderildi denildi.

Dilekçede, Bir'in sağlık koşulları açısından cezaevi şartlarında sürekli olumsuzluklar yaşadığı belirtilerek, Malum olduğu üzere insan hakları bağlamında ağır hasta olan müvekkilin cezaevinde tutulması, bazı koşullarda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 3'üncü maddesi ve Anayasanın 17'nci maddesindeki kötü muamele yasağını ihlal edebilecek niteliktedir. Her ne kadar infaz dosyamızda müvekkil ile ilgili 1 Ekim 2021'de alınan ve 'Cezaevinde kalmasına sakınca bir hal olmadığı belirtilen' ATK raporu olsa da; rapor güncelliğini yitirmiştir. Bu nedenle müvekkil hakkında verilecek kararlara dayanak olması açısından müvekkilin tarafsız, hasta odaklı olan tam teşekküllü devlet hastanesine sevki hayati önemdedir. Müvekkilin sağlığının bozularak hastalığının daha da ileri demans hastalığına evrilmesi nedeniyle infazına ara verilmesini ya da ayrı ayrı hakkında 'sağlık kurumunda infaz veya denetimli serbestlik' hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz denildi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

HABER: Özkan ARSLAN ANKARA,-


YORUMLAR
500
Songül Karlı'nın eski eşi hakkında 10 yıla kadar hapis talebi Songül Karlı'nın eski eşi hakkında 10 yıla kadar hapis talebi Hakkında 40 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Hakkında 40 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 28 Şubat davası hükümlüsü Çevik Bir hakkında infaz erteleme talebi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:15 Motorine bir zam daha geliyor! 1,27 liralık zam bu gece yarısından itibaren uygulanacak
12:14 Yunan medyası milli üretim balistik füze sistemini değerlendirdi: BORA'nın menzili Atina'ya kadar ulaşabilir
12:12 47 günlüğüne hapse giren adamın içerdeyken dünyası başına yıkıldı! Eşinin yasak aşkıyla düğün yaptığı anları izleyince gözyaşlarına hakim olamadı
12:05 Bakan Nebati: Türkiye, 2022 yılında kamu maliyesinde birçok ülkeden daha iyi performans sergilemektedir
11:49 Fener'in Jesus transferi Portekiz'de olay oldu! Portekizli futbolseverler Fenerbahçe'nin yeni hocasından övgü dolu sözlerle bahsetti
11:46 Akşener, Akdeniz Üniversitesi'nde peş peşe gelen öğrenci intiharlarıyla ilgili konuştu: Gerçeklerin gün yüzüne çıkması için konunun takipçisi olacağız
11:34 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.010 lira seviyesinden işlem görüyor
11:32 Erdal Beşikçioğlu sevenlerine güzel haberi verdi! Behzat Ç. yeni bölümleriyle geri dönüyor
11:29 40 yaşındaki kadın, 15 yaşındaki çocuktan hamile kaldı! Hapis cezasından kaçamadı
11:23 Fenerbahçeli taraftar çok heyecanlandı! İşte o sosyal medya paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 12:24:44. #1.13#
SON DAKİKA: 28 Şubat davası hükümlüsü Çevik Bir hakkında infaz erteleme talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement