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29 Ekim'den sonra tam kapanma gelecek mi? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın iddialara cevap verdi - Son Dakika

29 Ekim'den sonra tam kapanma gelecek mi? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın iddialara cevap verdi

29.09.2021 07:14

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı canlı yayında fısıltı gazetesinde konuşulan "Artan vakalar nedeniyle 29 Ekim'den sonra tam kapanma gelecek" iddialarını yalanladı. Kalın, "Böyle bir şey söz konusu değil. İnşallah 29 Ekim'i de çok güzel, coşkulu bir şekilde kutlayacağız. 29 Ekim'den sonra da biz normal hayatımıza tedbirleri uygulayarak devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum Programı'nda gündeme dair değerlendirmelerde bulunarak son dönemde sıkça konuşulan " 29 Ekim'den sonra tam kapanma mı geliyor?" sorusuna yanıt verdi.

"NORMAL HAYATIMIZA DEVAM EDECEĞİZ"

Programda, Candaş Tolga Işık'ın "Çeşitli sosyal çevrelerden, sanatçısından, çok önemli insanlar arayıp '29 Ekim'den sonra pandemide yine eskiye döneceğiz, hükümet şimdi çalışıyor, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı… Yeniden tam kapanmalar geliyor' diyor. Böyle bir planlama var mı?" sorusuna İbrahim Kalın, "Hayır, böyle bir şey söz konusu değil. İnşallah 29 Ekim'i de çok güzel, coşkulu bir şekilde kutlayacağız. İstanbul'da da biliyorsunuz, çok güzel, büyük bir eser o gün açılacak. AKM açılacak. 29 Ekim'den sonra da biz normal hayatımıza tedbirleri uygulayarak devam edeceğiz" yanıtını verdi.

ERDOĞAN'IN YERLİ AŞI MESAJI

Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TURKOVAC aşısıyla ilgili dünyaya verdiği mesajla ilgili de şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımızın TURKOVAC aşısıyla ilgili verdiği mesaj son derece önemliydi. Biz Türkiye olarak kendi aşımızı yapacağız ve bunu herkesin erişimine açacağız. Bunu diyen başka lider var mı? Bu büyük bir vizyondur. Biz bu aşıları kime açacağız? Diyelim ki Afrika'da birçok ülke var aşı alamayan. Ortadoğu'da bazı yerlerde var, Balkanlar da var. Bu insani tarafı. Bir de stratejik tarafı var. Aşının nereden geldiği önemli değil yeter ki aşılama olsun.

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Son Dakika Güncel 29 Ekim'den sonra tam kapanma gelecek mi? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın iddialara cevap verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 29 Ekim'den sonra tam kapanma gelecek mi? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın iddialara cevap verdi - Son Dakika
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