Son Dakika Haberleri: 29 eylül pazar dha spor gündemi
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29 eylül pazar dha spor gündemi

52 dakika önce

Copello çiftinin final mutluluğuDünya Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre engellide finale kalan Yasmani Copello: Bu vatana madalya borcum var"Finalde sürpriz olabilir""Eşim her zaman yanımda; anca beraber, kanca beraber"Milli atletin eşi Elif Koç: Çok mutluyuz, hala heyecanlıyımSÜPER LİG14.

29 eylül pazar dha spor gündemi, System.String[]

Copello çiftinin final mutluluğu
Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre engellide finale kalan Yasmani Copello: Bu vatana madalya borcum var
"Finalde sürpriz olabilir"
"Eşim her zaman yanımda; anca beraber, kanca beraber"
Milli atletin eşi Elif Koç: Çok mutluyuz, hala heyecanlıyım
SÜPER LİG
14.00 İttifak Holding Konyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor
16.30 Antalyaspor - BtcTurk Yeni Malatyaspor
16.30 MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği
19.00 Trabzonspor - Beşiktaş
TRABZONSPOR
Bordo-mavililerin izleme komitesinde görev yapan Suat Tekelioğlu, öğle namazını müteakip son yolculuğuna uğurlanacak.
TFF BİRİNCİ LİG
14.00 Hatayspor - Eskişehirspor
16.30 Balıkesirspor - Giresunspor
19.00 Ekol Göz Menemenspor - Osmanlıspor
19.00 Fatih Karagümrük - Akhisarspor
BASKETBOL SÜPER LİGİ
13.00 Bursaspor - Tofaş
15.15 Gaziantep Basketbol - Afyon Belediyesi
17.30 Bahçeşehir Koleji - Beşiktaş Sompo Sigorta
20.00 Sigortam.Net İTÜ BB - Fenerbahçe Beko
ATLETİZM
Dünya Şampiyonası
21.45 Üç adım atlamada milli atlet Necati Er finalde yarışacak.
VOLEYBOL
2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası finali
18.30 Sırbistan - Slovenya
HENTBOL
2020 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 6'ncı Grup'ta 2'nci maç
18.00 Türkiye - Hırvatistan
AVRUPA'DAN FUTBOL
13.00 Espanyol - Real Valladolid (Enes Ünal)
15.00 Eibar - Celta Vigo (Okay Yokuşlu)
16.00 Lecce - Roma ( Cengiz Ünder, Yıldırım Mert Çetin)
16.30 Fortuna Düsseldorf - Freiburg ( Kaan Ayhan, Kenan Karaman)
17.45 Feyenoord - Twente (Orkun Kökçü)
18.30 Leicester City - Newcastle United (Çağlar Söyüncü)
21.45 Milan - Fiorentina (Hakan Çalhanoğlu)
22.00 Marsilya - Rennes (Metehan Güçlü)


Elif Koç, Atletizm, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 10:01 Kaynak: DHA
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