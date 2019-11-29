29 Kasım Cuma DHA Spor Gündemi

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TFF 1'İNCİ LİG19.00 İstanbulspor - Fatih KaragümrükGALATASARAY11.00 Dünü izinli geçiren sarı-kırmızılılar, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.FENERBAHÇE11.30 Sarı-lacivertliler yapacağı antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.16.30 Fenerbahçe kafilesi, uçakla İzmir'e hareket edecek.17.30 Sarı-lacivertli ekibin İzmir'de karşılanışıBEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlılarda İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıkları başlayacak.BASKETBOLTHY Euroleague20.30 Anadolu Efes - Bayern MünihVOLEYBOL Vestel Venus Sultanlar Ligi18.30 PTT - Türk Hava Yolları19.00 Galatasaray HDI Sigorta - Beylikdüzü Vol. İht.AVRUPA LİGLERİ22.30 Schalke 04 - Union Berlin ( Ozan Kabak, Ahmed Kutucu)23.00 Celta Vigo - Real Valladolid (Okay Yokuşlu - Enes Ünal)
22.30 Antwerp - Mechelen (Sinan Bolat)