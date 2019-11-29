Son Dakika Haberleri: 29 Kasım Cuma DHA Spor Gündemi
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29 Kasım Cuma DHA Spor Gündemi

6 saat önce

BtcTurk Yeni MalatyasporTFF 1'İNCİ LİG19.00 İstanbulspor - Fatih KaragümrükGALATASARAY11.00 Dünü izinli geçiren sarı-kırmızılılar, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

29 Kasım Cuma DHA Spor Gündemi, System.String[]

BtcTurk Yeni Malatyaspor

TFF 1'İNCİ LİG

19.00 İstanbulspor - Fatih Karagümrük

GALATASARAY

11.00 Dünü izinli geçiren sarı-kırmızılılar, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

FENERBAHÇE

11.30 Sarı-lacivertliler yapacağı antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

16.30 Fenerbahçe kafilesi, uçakla İzmir'e hareket edecek.

17.30 Sarı-lacivertli ekibin İzmir'de karşılanışı

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah-beyazlılarda İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıkları başlayacak.

BASKETBOL

THY Euroleague

20.30 Anadolu Efes - Bayern Münih

VOLEYBOL

Vestel Venus Sultanlar Ligi

18.30 PTT - Türk Hava Yolları

19.00 Galatasaray HDI Sigorta - Beylikdüzü Vol. İht.

AVRUPA LİGLERİ

22.30 Schalke 04 - Union Berlin ( Ozan Kabak, Ahmed Kutucu)

23.00 Celta Vigo - Real Valladolid (Okay Yokuşlu - Enes Ünal)

22.30 Antwerp - Mechelen (Sinan Bolat)


Batı Çalışma Grubu, İstanbulspor, Galatasaray, Trabzonspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:34 Kaynak: DHA
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