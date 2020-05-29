29 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Türkiye - Brezilya
00:40 İngiltere Premier Lig Goller
00:55 Efsanelerin İzinde
01:00 2019 İtalya Süper Kupa Final Karşılaşması Juventus - Milan
01:00 Juventus - Milan
01:40 Süper Lig Goller
01:50 TFF 1. Lig Goller
02:45 Süper Lig Goller
02:55 Kamu Spotu Evde Spor
03:00 Uefa Euro 2020 Eleme Futbol Karş. Türkiye - Moldova
03:00 Türkiye - Moldova
03:40 Almanya'dan Futbol
04:20 Spor Kitaplığı
04:25 Takvim Yaprakları
04:30 Unutulmaz Maçlar
06:10 Süper Lig Özetler
06:40 Siyah Beyaz Anılar
06:50 TFF 1. Lig Goller
06:55 Efsanelerin İzinde
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Türkiye - Brezilya
07:00 2003 Konfederasyon Kupası Yarı Final Futbol Karş. Almanya –
07:00 Almanya - Meksika
08:40 Bir Oyundan Fazlası
09:05 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:10 Hava Durumu
09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:30 TFF 1. Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:25 Hava Durumu
10:30 Hoffenheim - Köln
10:30 Fransa - Arjantin
10:30 2018 Dünya Kupası Futbol Karş. Fransa - Arjantin
12:10 Spor Kitaplığı
12:10 Efsanelerin İzinde
12:15 Almanya - Meksika
12:15 2017 Konfederasyon Kupası Finali Futbol Karş. Şili - Almany
12:15 Şili - Almanya
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 TBMM-TV
14:00 Spor Bülteni
14:55 Kamu Spotu Evde Spor
15:25 Süper Lig Özetler
16:00 İtalya Kupası Yarı Finalkarşılaşması İnter - Napoli
16:00 Inter - Napoli
17:45 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu Evde Spor
18:00 Spor Ana Haber
18:40 Süper Lig Goller
18:50 TFF 1. Lig Goller
19:00 Nostaljik Maçlar
19:00 Unutulmaz Maçlar
20:40 Almanya Bundesliga Özetler
21:00 Ustalara Saygı
21:25 Süper Lig Özetler
21:45 Bir Zamanlar
22:00 Spor Akşamı
23:00 Euro 2012 Elemeleri Grup Karş. Türkiye – Belçika
23:00 Türkiye - Belçika
23:00 İsveç - Türkiye