29 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

29 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı

29 Mayıs 2020 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

29 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı, System.String[]

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Türkiye - Brezilya

00:40 İngiltere Premier Lig Goller

00:55 Efsanelerin İzinde

01:00 2019 İtalya Süper Kupa Final Karşılaşması Juventus - Milan

01:00 Juventus - Milan

01:40 Süper Lig Goller

01:50 TFF 1. Lig Goller

02:45 Süper Lig Goller

02:55 Kamu Spotu Evde Spor

03:00 Uefa Euro 2020 Eleme Futbol Karş. Türkiye - Moldova

03:00 Türkiye - Moldova

03:40 Almanya'dan Futbol

04:20 Spor Kitaplığı

04:25 Takvim Yaprakları

04:30 Unutulmaz Maçlar

06:10 Süper Lig Özetler

06:40 Siyah Beyaz Anılar

06:50 TFF 1. Lig Goller

06:55 Efsanelerin İzinde

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Türkiye - Brezilya

07:00 2003 Konfederasyon Kupası Yarı Final Futbol Karş. Almanya –

07:00 Almanya - Meksika

08:40 Bir Oyundan Fazlası

09:05 Nedir, Nasıl Oynanır?

09:10 Hava Durumu

09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:30 TFF 1. Lig Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:25 Hava Durumu

10:30 Hoffenheim - Köln

10:30 Fransa - Arjantin

10:30 2018 Dünya Kupası Futbol Karş. Fransa - Arjantin

12:10 Spor Kitaplığı

12:10 Efsanelerin İzinde

12:15 Almanya - Meksika

12:15 2017 Konfederasyon Kupası Finali Futbol Karş. Şili - Almany

12:15 Şili - Almanya

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 TBMM-TV

14:00 Spor Bülteni

14:55 Kamu Spotu Evde Spor

15:25 Süper Lig Özetler

16:00 İtalya Kupası Yarı Finalkarşılaşması İnter - Napoli

16:00 Inter - Napoli

17:45 Siyah Beyaz Anılar

17:55 Kamu Spotu Evde Spor

18:00 Spor Ana Haber

18:40 Süper Lig Goller

18:50 TFF 1. Lig Goller

19:00 Nostaljik Maçlar

19:00 Unutulmaz Maçlar

20:40 Almanya Bundesliga Özetler

21:00 Ustalara Saygı

21:25 Süper Lig Özetler

21:45 Bir Zamanlar

22:00 Spor Akşamı

23:00 Euro 2012 Elemeleri Grup Karş. Türkiye – Belçika

23:00 Türkiye - Belçika

23:00 İsveç - Türkiye

Türkiye, Trt, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 29 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Son Dakika

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