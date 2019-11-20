3 bin parça çömlek için 3 ton çamur kullanılacak

Bilecik'in Kınık Köyünde bulunan 79 yaşındaki çömlek ustası Salim Yaşar, bir müzeden aldığı 3 bin adet parça çömlek siparişini hazırlamak için 3 ton çamur kullanacak.



Bulgaristan göçmeni olan Salim Yaşar, 13 yaşında oturduğu baba tezgahında çamura şekil vermeye devam ederken, Bilecik'i tanıtım için gittiği Yörex Yöresel Ürünler fuarında 3 bin parça sipariş aldı. Antalya'da düzenlenen fuar sonrası kurduğu stantta yüzlerce çömlek yaptığı ve fuarın ilgi odağı anlatan Yaşar, "Fuarda beş gün boyunca ziyaretçilere çömlek yapımını uygulamalı bir şekilde anlattım. Kınık köyü çömleklerini uygulamalı olarak gelen ziyaretçilere gösterdim. Çömlek standımız fuarda ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Standımıza gelerek çömlek yapımını gören ziyaretçilerden bizlere sipariş verdi. Sinop Müzesine bin 500 parça anfora siparişi aldım. Bunların içini sırlayarak gönderim yapacağım. İçine çeşitli şeyler koyarak Sinop'un tanıtımı için kullanacaklar. Bundan sonra bin 500 parça da İstanbul'da bir ilçe belediyesi çömlekten darbuka siparişi verdi. İlk partileri hazırlayıp göndereceğim. 3 bin parça çömleğe 3 ton çamur kullanılacağım. Bunların yapımı yaklaşık 3 ay sürecek. Böyle fuarlarda Bilecik'i, Pazaryeri'nin, Kınık Köyü'nü ve Bilecik çömleğini en iyi şekilde tanıtmaya çalışıyorum. Bana bu hizmeti sunan Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası'na katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK