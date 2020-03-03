3 Mart Salı DHA Spor Gündemi - Son Dakika
Son Dakika Spor 3 Mart Salı DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

3 Mart Salı DHA Spor Gündemi

6 saat önce

Şehitlerin isimlerini statta okurken ağlayan anonsör DHA'ya konuştu"Bence herkes Mehmetçik, bu aziz milletin geninde var" Okan Buruk: Güçlü bir ülkemiz ve birlikteliğimiz var İnşallah en kısa zamanda bu üzücü haberleri bitiririz İrfan Can Kahveci: Hiç savaş olmayan, şehitlerimizin...

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Şehitlerin isimlerini statta okurken ağlayan anonsör DHA'ya konuştu

"Bence herkes Mehmetçik, bu aziz milletin geninde var"

Okan Buruk: Güçlü bir ülkemiz ve birlikteliğimiz var

İnşallah en kısa zamanda bu üzücü haberleri bitiririz

İrfan Can Kahveci: Hiç savaş olmayan, şehitlerimizin olmadığı zamanlar inşallah gelir

"Kazandık ama çok mutlu değiliz"

"Güzel bir kura çektik"

"Askerlerimizden iyi tepkiler var"

Güray Vural: Güçlü bir ülkeyiz; birçok konuyu aştık, bunu da aşacağız

"Hep beraber bir şeyler yapmayı düşünüyoruz, sonuçta bizim ülkemiz"

"Çok büyük ve güçlü bir ülkeyiz"

"Yerimizi korumak istiyoruz"

Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay: Ülke olarak birlik ve beraberlikle zor günleri aşacağız

"Şehitlerimizin acısı içimizi kavuruyor"

"Gücümüzü zor günlerde kenetlenerek almış bir milletiz"

"Yaş ve kategori olarak çeşitli bir turnuva"

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA YARI FİNAL HEYECANI BAŞLIYOR

20.30 Trabzonspor - Fenerbahçe

GALATASARAY

12.00 Sarı-kırmızılılar günü izinli geçirecek.

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah-beyazlılarda MKE Ankaragücü maçının hazırlıkları basına kapalı sürecek

ÇAYKUR RİZESPOR

Teknik direktör Ünal Karaman ile sözleşme imzalanacak.

10.30 Salomon Türkiye basın toplantısı İstanbul'da  düzenlenecek

UEFA ULUSLAR LİGİ

20.00 UEFA Uluslar Ligi'nin 2020-2021 dönemi kura çekimi Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yapılacak. B Ligi'nde yer alan Türkiye, kuraya 3'üncü torbadan girecek

PFDK ve TAHKİM KURULU

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

BASKETBOL

Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Finali

17.30 Fenerbahçe Öznur Kablo - Bellona Kayseri Basketbol

20.30 Birevim Elazığ İl Özel İdare - Çankaya Üniversitesi

THY EuroLeague

20.00 CSKA Moskova - Zenit

21.00 Zalgiris - BC Khimky

22.00 Olympiakos - Panathinaikos

22.45 Olimpia Milano - Real Madrid

22.45 Asvel Villeurbanne - Valencia BC

-7DAYS Eurocup

20.00 Rytas Vilnius - Galatasaray Doğa Sigorta

FIBA Şampiyonlar Ligi

21.00 CEZ Nymburk - TEKSÜT Bandırma BK

22.30 Tenerife - Oostende

VOLEYBOL

CEV Şampiyonlar Ligi

19.00 Dinamo Moscow - VakıfBank

AVRUPA'DAN FUTBOL

20.30 Saarbrücken - Fortuna Düsseldorf

22.45 Schalke 04 - Bayern Münih


İrfan Can Kahveci, Okan Buruk, DHA, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:39 Kaynak: DHA
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