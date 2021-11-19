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3 yaşındaki Müslüme'nin ölümünde soruşturma genişletildi! Aile bireyleri ve akrabaların ifadeleri alınıyor - Son Dakika

3 yaşındaki Müslüme'nin ölümünde soruşturma genişletildi! Aile bireyleri ve akrabaların ifadeleri alınıyor

19.11.2021 19:19

Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu zaman kaybolan ve 10 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal soruşturması genişletildi. Bu kapsamda ekipler, babası dahil aile bireylerini ve bazı akrabalarını ifadelerini almak üzere karakola götürdü.

Kış dolayısıyla konaklamak için Mersin'in sahil kesimlerine göç eden Sarıkeçili yörüklerinden Yağal ailesinin 10 Kasım'da Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurdukları sırada kaybolduğu belirtilen kızları Müslüme'nin bulunması için yürütülen ve dün havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalara sabahın erken saatlerinde yeniden başlandı. Bölgedeki arama çalışmalarını, Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı yönetti.

CANSIZ BEDENİ ORMANLIK ALANDA BULUNDU

AFAD, itfaiye, jandarma, komando ve belediye ekiplerinin katıldığı çalışmalara bölge sakinleri de destek verdi. Çalışmalarda Antalya İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki "Pense" adlı kadavra köpeği de kullanıldı. Çadır kurulan bölgeye uzak bir mesafedeki ormanlık alanda kayıp kız çocuğunun cansız bedeni bulundu.

3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümünde soruşturma genişletildi! Aile bireyleri ve yakınlarının ifadeleri alınıyor

"ACI HABER GELDİ, CİĞERİMİZE OTURDU"

Müslüme'nin yakınları, acı haberin ardından gözyaşı döktü. Torunuyla aynı adı taşıyan anneanne Müslüme Yağal, gazetecilere, torununun nasıl kaybolduğunu bilmediğini söyledi. Torununun bulunduğu alana kadar yürüyeceğini düşünmediklerini belirten Yağal, "Uzak mı, yakın mı, bilemem. Karaman'da oturuyorum. Çocuğumuzun cansız bedeninin incelenmesini istiyoruz. Yapacak başka bir şey yok. Acı haber geldi, ciğerimize oturdu. Başka bir şey diyemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümünde soruşturma genişletildi! Aile bireyleri ve yakınlarının ifadeleri alınıyor

AİLE BİREYLERİ KARAKOLA GÖRÜRÜLDÜ

Çocuğun cansız bedeninin bulunmasının ardından jandarma ekipleri soruşturmayı genişletti. Ekipler, babası dahil aile bireylerini ve bazı akrabalarını ifadelerini almak üzere karakola götürdü.

3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümünde soruşturma genişletildi! Aile bireyleri ve yakınlarının ifadeleri alınıyor

CANSIZ BEDEN MERSİN'E GÖNDERİLDİ

Küçük çocuğun cesedi olay yerindeki işlemlerin ardından Gülnar Devlet Hastanesine kaldırıldı, buradan da otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark eden Yağal ailesi bölgede arama yapmış, sonuç alamayınca durumu ilgililere bildirmişti. Aramalardan sonuç alınamayınca AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmıştı.

3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümünde soruşturma genişletildi! Aile bireyleri ve yakınlarının ifadeleri alınıyor
3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümünde soruşturma genişletildi! Aile bireyleri ve yakınlarının ifadeleri alınıyor
3 yaşındaki Müslüme'nin ölümünde soruşturma genişletildi! Aile bireyleri ve akrabaların ifadeleri alınıyor

Jandarma, 10 Kasım, Gülnar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 3 yaşındaki Müslüme'nin ölümünde soruşturma genişletildi! Aile bireyleri ve akrabaların ifadeleri alınıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3 yaşındaki Müslüme'nin ölümünde soruşturma genişletildi! Aile bireyleri ve akrabaların ifadeleri alınıyor - Son Dakika
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