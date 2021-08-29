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30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru - Son Dakika

30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

29.08.2021 12:47
30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak, Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan, CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, OSB Başkanı Cengiz Şimşek,...

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak, Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan, CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, OSB Başkanı Cengiz Şimşek, GSO Başkanı Adnan Ünverdi ve GTO Başkanı Tuncay Yıldırım 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, mesajında, 30 Ağustos Zaferi'nin Türk milletinin canından daha aziz bildiği vatan topraklarında bağımsız yaşama iradesinin tüm dünyaya ilanı olduğunu belirtti.

Kurtuluş mücadelesinin büyük fedakarlık ve kahramanlıkların öyküsü olduğunu aktaran Şahin, yıllar süren milli mücadele tarihinin sonunda ulaşılan üstün başarıyla yüzyıllardır adım adım dünyayı parselleyen sömürgeci güçlerin karşılaştıkları en ağır yenilgi ve aldıkları en kesin cevap olduğunu ifade etti.

Tarih boyunca özgür yaşamış Türk milletinin işgale boyun eğmediğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Bin yıldır bu coğrafyada nice düşmanları yenmiş, nice ihanet çetelerini çökertmiş olan bu aziz millet, bugün yine aynı şuurla, aynı inanç ve ruhla, milli beraberliğine kenetlenerek, 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' ilkesi etrafında bütünleştiği sürece daha nice destanlar yazmaya muktedir bir millettir. Bizde bu vatan sevdası ve bu bağımsızlık aşkı olduğu müddetçe karşımızda duracak hiçbir kuvvet yoktur. Türkiye, geleceğine umutla, güvenle ve kararlılıkla yürümeye devam edecektir."

Bakbak ise 30 Ağustos Zaferi'nin mirası olan kenetlenme ruhunun halen en canlı haliyle yaşadığını belirterek, ülkemizi hak ettiği refah ve kalkınma seviyesine ulaştırmak için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.

Bakbak, ekonomi, teknoloji, savunma sanayi ve daha birçok alanda çalışmalar yapıldığını, Türkiye'nin, yerli ve milli politikalar sayesinde bugün uluslararası arenada söz sahibi bir konumda olduğunu belirtti.

Koçer de 30 Ağustos'un aziz Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi yolundaki sadakat yemini olduğunu, "Ya İstiklal ya Ölüm" parolasıyla mühürlenmiş milli mücadelenin zafer tacı olduğunu kaydetti.

30 Ağustos'un zaferlerle dolu şanlı tarihin en şerefli günü olduğunu vurgulayan Koçer, "Türk milletinin gönlünden çağlayan bir pınar gibi ilelebet var olacaktır. Muasır medeniyetler seviyesine ulaşan bir ülke olma yolundaki irademizi ekonomik, siyasi ve askeri bakımdan zayıflatmak isteyenlere karşı mücadelemizi yüz yıllar öncesinde olduğu gibi bugün de aynı inançla sürdürüyoruz. Küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerlerken Cumhuriyet tarihimize yeni başarılar ve zaferler not ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan da Kurtuluş Savaşı'nın en önemli destanlarından biri olan Büyük Zaferin 99. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Türk milletinin istiklal mücadelesini bütün dünyaya haykırdığı ve sonucunda zaferle taçlandırdığı altın bir sayfa olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Şanlı Türk tarihimizdeki bu zafer vatanımıza göz diken ve topraklarımızı işgale kalkışan devletlere bunun hiçbir zaman gerçekleşemeyeceğini göstermiş, Aziz milletimiz bu zaferle, bayrağımızın dünya var olduğu sürece gönderden indirilemeyeceğini bütün dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Bu millet; ebediyen var olacak, var olduğu sürece de varlığından, birliğinden asla taviz vermeyecektir. Türk Milletinin bölünmez bütünlüğü dünya durdukça devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan ise Gazi Mustafa Kemal'in başkomutanlığında, 26 Ağustos 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta eşsiz bir zaferle sonuçlanan Büyük taarruzun, vatanımızın bütünlüğü ve bağımsızlığının yanı sıra ezilen bütün milletler için de umut ışığı olduğuna dikkati çekerek, mazlumun mağdura, bağımsızlık ruhunun emperyalizme karşı kazandığı zaferin simgesi olduğunu kaydetti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da Türk milletinin, özgürlüğü ve bağımsızlığı uğruna malını ve canını seve seve feda etmekken hiçbir zaman çekinmeyen bir millet olduğunu bildirdi.

30 Ağustos Zafer Bayramının tarihimize damgasını vurmuş eşsiz bir kahramanlık örneği olduğuna dikkati çeken Fadıllıoğlu, "Zamanın en güçlü orduları karşısında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşuna giden yolda kadını erkeği, genci yaşlısıyla doğusundan batısına kuzeyinden güneyine topyekün bir savunmanın yapıldığı ve büyük bir destanın yazıldığı tarihtir. Asırların mücadeleleri sonucunda kazanılmış olan kutlu vatan toprakları üzerinde, bağımsız ve onurlu bir şekilde var olabilmek için gösterilen üstün çaba, bugün bizim yolumuzu aydınlatan en önemli manevi kaynaklarımız arasındadır." ifadelerini kullandı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ise 30 Ağustos'un askeri bir zafer olmanın ötesinde, Atatürk'ün "Kimsesizlerin Kimsesi" olarak nitelendirdiği Cumhuriyetin kuruluşuna giden yoldaki en önemli kilometre taşlarından biri olduğunu belirtti.

OSB Başkanı Cengiz Şimşek ise 30 Ağustos ruhunun yaşatıldığı sürece aşılamayacak bir engel olmayacağını belirterek, Büyük Zaferin 99. yıl dönümünü büyük bir coşku, sevinç ve heyecanla kutladıklarını belirtti.

GSO Başkanı Adnan Ünverdi de tarihi şan ve şerefle dolu aziz milletin, milli mücadele ruhuyla canı pahasına savaşarak emanet bıraktığı cennet vatana sahip çıkacak ve aziz hatıralarını her daim yaşatacaklarını kaydetti.

GTO Başkanı Tuncay Yıldırım ise 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde girişilen destansı mücadeleler ve fedakarlıklarla dolu Kurtuluş Savaşı'nın taçlandırılması olduğuna dikkati çekti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, 30 Ağustos, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru - Son Dakika


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