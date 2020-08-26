30 Ağustos Zaferi'ni kısa film ile anlattılar - Son Dakika

30 Ağustos Zaferi'ni kısa film ile anlattılar

30 Ağustos Zaferi'ni kısa film ile anlattılarTÜRKİYE Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şubesi, 30 Ağustos Zafer Haftası nedeniyle Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesini anlatan kısa film çekti.

30 Ağustos Zaferi'ni kısa film ile anlattılar

TÜRKİYE Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şubesi, 30 Ağustos Zafer Haftası nedeniyle Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesini anlatan kısa film çekti. Filmde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran Uğur Er, kendisini en çok Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım ile taarruz öncesindeki vedalaşma sahnesinin çok duygulandırdığını ifade ederek, "Çekimler sırasında en çok duygulandığım olay Zübeyde Anne ile ayrılma aşamasında yaşadığı olay. Benim için duygu yüklü bir sahneydi" dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şubesi, 30 Ağustos Zafer Haftası sebebiyle Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesini anlatan bir kısa film çekti. Dernek üyelerinin de aralarında bulunduğu 6 kişilik ekibin kısa zamanda kayda aldığı filmde Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının taarruz öncesi yaptığı planlar ve İsmet Paşa'ya taarruz emrini vermesi, annesi Zübeyde Hanım ile vedalaştığı sahne ve Halide Edip Adıvar'ın 'Türk'ün Ateşle İmtihanı' kitabını yazmaya başladığı anlardan kesitler yer alıyor.

'BENİM İÇİN ŞEREF VE ONUR'

Kısa filmde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran amatör oyuncu Uğur Er, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında bir proje hazırlayıp yaşanan bazı önemli olayları kısa film ile anlattıklarını söyledi. Atatürk'ü canlandırmanın kendisi için büyük şeref ve onur olduğunu ifade eden Er, "Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu topraklarda zaferin kazanılmasını sağladı. ya istiklal ya ölüm parolasıyla yola çıktı. Çok zorluklar çekti. Vatanından ve annesinden uzak kalma durumunda kalsa bile vazgeçmedi, inandı ve başardı. Çekimler sırasında en çok duygulandığım olay Zübeyde Anne ile ayrılma aşamasında yaşadığı olay. Mustafa Kemal Atatürk biliyorsunuz ki, 25 Ağustos gecesi Çankaya Köşkünde bir çay ziyareti veriyor. Annesiyle vedalaşmaya gidiyor. ve o vedalaşmadan sonra bir daha da annesiyle hiç bağlantı kuramıyor. Çünkü annesi İzmir'de vefat ediyor. O sıralarda vatan kurtarılmış ama küçük aksaklıklar var. Onları tedarik etmek için şehir ziyaretindeyken o anları çekerken baya zorlandık. Benim için duygu yüklü bir sahneydi" diye konuştu.

Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı canlandıran Zühre Selvitopu ise kısa filmde yer aldığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Benim için çok gurur verici bir projeydi. Bende Uğur arkadaşımıza katılıyorum. Zübeyde Hanım ile Mustafa Kemal'in ayrılışı, sahnede olduğum için değil, o duyguları yaşadığım için beni de çok derinden etkilediö dedi. Muharebenin zaferle sonuçlanmasındaki en büyük etkenlerden biri olan Kurt Kapanı taktiğini sunan Kütahyalı Orgeneral Asım Gündüz rolünü canlandıran Emir Şimşek ise, "Buradaki Kurt Kapanı Asım Gündüz'ün bir planıydı. Böyle bir projede yer almak çok güzel bir duygu ve bu genç yaşta projede yer aldığım için teşekkür ediyorum" diye konuştu. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şubesi Başkanı Şaban Başoğul da Kütahya'da çekilen kısa filmde Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği mücadeleyi anlattıklarını belirterek, "Canlandıran, emeği geçen tüm gazi arkadaşlarıma ve evlatlarıma çok teşekkür ederim. Emeklerine, yüreklerine ve bileklerine sağlık" dedi.

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesini anlatan kısa filmin fragman görüntüleri yayınlanırken, film 30 Ağustos günü Kütahya Valiliği ve derneğin sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.

30 Ağustos Zaferi'ni kısa film ile anlattılar

Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 12:35

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 30 Ağustos Zaferi'ni kısa film ile anlattılar - Son Dakika
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