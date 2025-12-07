30 yıl önce biri yaptı ve ortadan kayboldu! Toplayan hem satıyor hem şifa buluyor - Son Dakika
30 yıl önce biri yaptı ve ortadan kayboldu! Toplayan hem satıyor hem şifa buluyor

07.12.2025 23:28  Güncelleme: 23:52
Antalya'nın Akseki ilçesinde, Toros Dağları'nın iç kesimlerinde bulunan ormanlık alanda, 25-30 yıl önce kimliği bilinmeyen bir hayırsever tarafından aşılanan yabani alıç ağaçları bugün hala meyve veriyor. Bölge halkı tarafından "Beşbıyık" adıyla bilinen meyveler, doğal şifa kaynağı olarak toplanıp pazarda 100 ila 150 lira arasında satılıyor.

Antalya'nın Akseki ilçesinde, Toros Dağları'nın iç kesimlerinde bulunan ormanlık alanda, 25-30 yıl önce kimliği bilinmeyen bir hayırsever tarafından yabani alıç ağaçlarına yapılan aşılar bugün hala meyve veriyor.

"BEŞBIYIK" ADIYLA BİLİNİYOR, 100 İLA 150 TL ARASINDA ALICI BULUYOR

Halk arasında muşmula, yeni dünya, bölge halkı tarafından ise "Beşbıyık" adıyla bilinen bu meyveler, doğal şifa kaynağı olarak toplanıp Akseki pazarında 100 ila 150 lira arasında satışa sunuluyor.

Toros Dağları'nın yüksek kesimlerine eşi Mehmet Kara ile birlikte mantar toplamaya giden Fatma Kara, yabani alıç ağacında alıç görmediklerini ve başka meyvenin olduğunu görünce ister istemez şaşırdıklarını söyledi.

"SAĞ MI ÖLÜ MÜ BİLEN YOK"

Kara "Dağda gezerken baktık, tesadüfen denk geldi. Bu ne derken topladık. Torosların yüksek yerlerinde egzoz dumanı yok. Gübre yok. Araba görmemiş insan görmemiş. Bağ değil, bahçe değil bildiğimiz dağ. Ormanlık alanda 30-40 tane daha aşılanmış meyveleri gördük. Araştırdığımızda bize bölgede yıllar önce hayırsever bir adamın aşıladığını söylediler. Aşılayanın nerede olduğunu bilen yok. Sağ mı ölü mü onu da bilen yok. Allah razı olsun, öldüyse mekanı cennet olsun" diye konuştu.

"DOĞAL VE ŞİFALI BİR DAĞ MEYVESİ"

Aşılanan bu ağaçların sayısının fazla olduğunu söyleyen Kara, çevrede yörüklerin ve çobanların da yaşadığını belirtti. Kara, şöyle devam etti:"İnsanlar faydalansın diye aşılamış belli ki. Şimdi pazara indiriyorlar, biz de topladık. Tadına baktık, çok güzel. Duygulandık keşke herkes böyle bir ağaç yapsa da başına gelip toplasa."

"İZİNE RASTLANMAYAN HAYIRSEVER"

Meyvelerin yıllardır dağın iç kesimlerinde kimseye görünmeden yetiştiğini belirten yöre halkı, o hayırseverin kim olduğunun bugün hala bilmediğini ancak herkesin duasını almayı başardığını söyledi.

Kaynak: İHA

    Yorumlar (2)

  Sa198542 Sa198542:
    bildigimiz muşmulla bu! karadenizde döngel diyorlar sanırım, ingilizce medlar fruit diye geçer. 11 2 Yanıtla
    Osman Gazi Osman Gazi:
    Direk toöngel. 2 0
