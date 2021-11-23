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300 kız çocuğuna eğitim bursu sağlanacak - Son Dakika

300 kız çocuğuna eğitim bursu sağlanacak

23.11.2021 11:22
300 kız çocuğuna eğitim bursu sağlanacak

Fikir öncülüğünü Dilek İmamoğlu'nun yaptığı proje ile 'İlham Veren Adımlar' kitabının satış geliriyle 'İstanbul Vakfı' ile birlikte 300 kız çocuğu burs imkanına kavuştu.

11 Ekim-21 Ekim tarihleri arasında online olarak yapılan burs başvurularının değerlendirmesi tamamlandı. Burs almaya hak kazanan kız çocukları belirlendi.

Kız çocuklarının eşit şartlarda yaşaması, eğitimlerine katkı sağlamak için Dilek Kaya İmamoğlu'nun fikir öncülüğünü yaptığı 'Büyüt Hayallerini' projesi ilk meyvelerini vermeye başladı. Geçtiğimiz Mart ayında duyurulan, 'İlham Veren Adımlar' kitabının satış geliri ile ortaokul, lise ve üniversitede okuyan 300 kız çocuğuna bursları dağıtılmaya başlanacak. 11-21 Ekim tarihleri arasında başvurularını yapan kız çocukları, sağlanan burs imkânı ile hayallerine bir adım daha yaklaşacak. İstanbul'da ikamet eden 4 bin 543 kız öğrencinin başvurduğu burslar, 300 kız öğrenciye verilecek.

'11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde, 'İstanbul Vakfı' ile birlikte bursu açıklayan Dilek Kaya İmamoğlu, "bu bir başlangıç" diyerek ihtiyaç sahibi daha çok kız çocuğuna ulaşacaklarının sinyalini verdi. Adil, eşit bir dünya mesajını iletti. Dilek İmamoğlu, başta eğitim, beslenme ve medeni haklar konusunda kız çocuklarını desteklemek üzere BM'nin ilan ettiği bugünün öneminden bahsederken, "ülkemizde de ne yazık ki, kız çocuklarımız erkeklere nazaran eğitim konusunda oldukça dezavantajlı durumdalar. Oysa ki kız çocuklarını eğitemeyen milletler bir sonraki nesillerini pek çok imkândan mahrum bırakırlar" diye konuştu.

Nesillerin, kadınlar tarafından eğitildiğini vurgulayan İmamoğlu, kalkınmanın temelinde kadınların eğitimi olduğuna dikkat çekti. Eşit bir toplum ve daha aydınlık gelecek için tüm topluma çağrıda bulunan İmamoğlu, 'Büyüt Hayallerini' diyerek kız çocuklarına seslendi.

BAŞVURULAR ONLINE YAPILDI, DEĞERLENDİRMELER SONA ERDİ

300 kız çocuğuna eğitim bursu sağlanacak

İhtiyaç sahibi kız çocukları ve aileleri, 'İstanbul Vakfı'nın internet sitesi www.istanbulvakfi.istanbul adresinden 11 Ekim-21 Ekim arasında başvurularını yaptı. İstanbul'da ikamet eden ve internet sayfasındaki başvuru formundaki bilgileri eksiksiz tamamlayan kız çocuklarının; ailede yaşayan sayısı, ekonomik koşulları gibi durumları değerlendirildi. Üniversiteli genç kızlarımızın devlet üniversitesinde okuduğunu beyan etmesi gerekiyor. Şehit ve gazilerimizin ailelerindeki kız çocukları için de kontenjan olacak.

DİLEK KAYA İMAMOĞLU: "YAŞADIĞIM MUTLULUK TARİF EDİLEMEZ"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, kız çocuklarına verilecek burs ile ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: "Yaklaşık 9 ay önce başladığımız 'Büyüt Hayallerini' projemiz her geçen gün yayılıyor. Bugün tamamlanan süreç sonucunda Büyüt Hayallerini Bursu'muz kız çocuklarımıza ulaşmaya başlıyor. Projemizin ilk ürünü olan İlham Veren Adımlar Kitabımızın satışından elde edilen gelirle ve değerli bağışçılarımızın katkılarıyla ortaokul, lise ve üniversitede öğrenim gören 200 kız öğrenciye burs vereceğimizi ve burs başvuruların başladığını Dünya Kız Çocukları Günü'nde duyurmuştuk. Başvuru koşullarına uygun 4 bin 543 öğrencimiz bursumuza başvurdu. Bu süreçte birçok bağışçımızın da katkıda bulunmasıyla, öğrenci sayımızı 200'den 300'e çıkardık. Tüm bağışçılarımıza gönülden teşekkür ederim. Kasım ayı itibariyle 300 kız öğrencimize bursumuzu ulaştırmaya başlıyoruz. Yaşadığım mutluluk tarif edilemez. Amacımız, sizlerin desteğiyle daha fazla öğrenciye ulaşmak, hep birlikte çocuklarımızın hayallerine kavuşması için onlara destek olmak. Kitabımızı alarak siz de projemize katkıda bulunabilirsiniz".

'İLHAM VEREN ADIMLAR' KİTABININ SATIŞI DEVAM EDİYOR

40 yazardan 40 ilham veren kadın hikâyelerinin toplandığı 'İlham Veren Adımlar' kitabı, kız çocuklarının eğitimine ve geleceğine umut oluyor. Halen satışı devam eden kitapta, Türkiye ve dünyada iz bırakmış kadınların hikâyeleri anlatılıyor. Satıştan elde edilen gelir de kız çocuklarına burs olarak yansıyor. İstanbul Kitapçısı başta olmak üzere İstanbul'daki kitapçılardan temin edilebilen kitabı toplu almak ve projeye destek vermek isteyenler de info@istanbulvakfi.istanbul adresi üzerinden İstanbul Vakfı ile iletişime geçebiliyor.

İlham veren 40 kadın:

"Adalet Ağaoğlu, Afife Jale, Altın Mimir, Ayla Erduran, Azra Erhat, Bilge Olgaç, Çağla Büyükakçay, Çiğdem Kağıtçıbaşı, Duygu Asena, Feryal Özel, Füreya Koral, Halet Çambel, İoanna Kuçuradi, Karsu, Leyla Gencer, Meriç Sümen, Mihri Müşfik, Mizgin Ay, Muazzez İlmiye Çığ, Nakiye Elgün, Nene Hatun, Nermin Abadan Unat, Neslihan Demir, Nezihe Muhittin, Nihal Yeğinobalı, Piyale Madra, Remziye Hisar, Sabiha Rıfat Gürayman, Sabiha Tansuğ, Safiye Ali, Samiye Cahid Morkaya, Satı Kadın, Semiha Es, Semra Çelik, Suna Kıraç, Sümeyye Boyacı, Süreyya Ağaoğlu, Şule Gürbüz, Türkan Saylan ve Yıldız Kenter"

Onların bu yolculuklarını; bilim, kültür, sanat, spor ve edebiyat dünyasından kaleme alan 40 yazar:

"Ayça Atikoğlu, Meltem Yılmazkaya, Nazlı Akçura, Evin İlyasoğlu, Gülten Dayıoğlu, Halil Ergün, Murat Ağca, Mine Kılıç, Ahmet Ümit, Güneç Kıyak, Ayşe Kulin, Gila Benmayor, Ayşen Özyeğin, Kubat, Serhan Bali, Suat Arıkan, Hüsamettin Koçan, Alp Ulagay, Kürşat Başar, Ömür Kurt, Pelin Batu, Nebil Özgentürk, Yiğiter Uluğ, Jale Özgentürk, Melda Davran, Kutlukhan Perker, Candan Erçetin, Ümit Boyner, Arzu Kaprol, Ercüment Cengiz, Pelin Özkan, Sunay Akın, Coşkun Aral, Erkan Özdilek, İpek Kıraç, Gökhan Çınar, Nasuh Mahruki, Murathan Mungan, Canan Tan ve Kandemir Konduk"

300 kız çocuğuna eğitim bursu sağlanacak

Dilek İmamoğlu, İstanbul Vakfı, İstanbul, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 300 kız çocuğuna eğitim bursu sağlanacak - Son Dakika


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