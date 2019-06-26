Son Dakika Haberleri: 33. Uluslararası İzmir Festivali sürüyor
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33. Uluslararası İzmir Festivali sürüyor

54 dakika önce

33. Uluslararası İzmir Festivali kapsamında İtalyan sanatçılar konser verdi.

33. Uluslararası İzmir Festivali sürüyor, System.String[]
33. Uluslararası İzmir Festivali kapsamında İtalyan sanatçılar konser verdi.
Efes Celsus Kütüphanesinde İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) ile İzmir İtalya Konsolosluğu işbirliği ile düzenlenen "İtalyan Esintileri" konserinde soprano Mariasole Mainini, belkanto tenor Nile Senatore ve piyanist Giorgio D'Alonzo, İtalyan opera geleneğini temsil eden bir repertuar sundu.
Konseri, İKSEV Başkanı Filiz Eczacıbaşı Sarper, İtalya Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve İtalya İzmir Konsolosu Valerio Giorgio ile çok sayıda yerli ve yabancı dinleyici izledi.
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nın (İKSEV), Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı'nın katkıları, Eczacıbaşı Topluluğu'nun ana sponsorluğu, Portekiz Büyükelçiliği, İzmir İtalya Konsolosluğu ve İzmir Goethe Enstitüsü işbirliği ile düzenlenen festival, 27 Haziran Perşembe günü Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde Ege Üniversitesi Devlet Türk Müsıkisi Konservatuvarı Klasik Türk Müziği Korosu'nun "İzmirli ve İzmir'de Yaşamış Besteciler" konseri ile devam edecek.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:18 Kaynak: AA
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