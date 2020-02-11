4. Ulusal Bilim Kampı Konya'da başladı - Son Dakika
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4. Ulusal Bilim Kampı Konya'da başladı

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları arasında düzenlenen 4. Ulusal Bilim Kampı Konya'da başladı.

4. Ulusal Bilim Kampı Konya'da başladı, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları arasında düzenlenen 4. Ulusal Bilim Kampı Konya'da başladı.

Kentteki bir otelde düzenlenen ve 3 gün sürecek kampın açılışında bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, kampın geleceğin bilim adamlarının yetişmesine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Vali Yardımcısı Mehmet Aydın, "Eğitimle insan ancak insan olabiliyor. Meslek hayatımda, 'Önce eğitim' dedim,'Sonra eğitim' dedim. Mevlana'nın dediği gibi, 'Dün dün de kaldı cancağızım artık yeni bir şeyler söylemek lazım.' O da bilimle olur." dedi.

Programın açılışına Büyük ve Aydın'ın yanı sıra, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Milli Eğitim Bakanlığı Daire Başkanı Mehmet Bölücek, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Türkiye'nin proje okullarından seçilen öğrenci ve öğretmenlerin katıldığı kampta, öğrencilere bilimi sevdirme, gözlem, keşif, sorgulama, problem çözme ve model oluşturma becerisinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

İki bölümden oluşacak kampın birinci bölümünde program ve teorik bilgi aşaması üzerine çalışmalar yürütülecek, ikinci aşamada ise dereceye giren projeler ödüllendirilecek.

Aydın, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:42 Kaynak: AA
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