48 ülkenin diplomatik temsilcisi Beyoğlu'nda toplandı - Son Dakika
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48 ülkenin diplomatik temsilcisi Beyoğlu'nda toplandı

29.03.2022 20:45
48 ülkenin diplomatik temsilcisi Beyoğlu'nda toplandı

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın davetiyle 48 ülkenin diplomatik temsilcisi ilçede bir araya geldi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın davetiyle 48 ülkenin diplomatik temsilcisi ilçede bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, aralarında Arjantin, İspanya, İngiltere, Azerbaycan, Filipinler ve Mısır'ın da olduğu beş kıtadan ülkelerin başkonsolosları ve konsolos vekilleri, Yıldız'ın davetiyle özel bir toplantıda buluştu.

Diplomatik temsilciler, toplantıda Rusya- Ukrayna müzakerelerinin İstanbul'da başladığı gün barış vurgusu yaptı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, kısa zamanda ilişkilerin normale dönmesini ve halkların bu süreçten en az zararla çıkmasını temenni ederek konuşmasına başladı.

Yıldız, Beyoğlu'nun Türkiye'nin kültür sanat merkezi olduğunu, 48 farklı ülkeden temsilcilerin uluslararası kültür-sanat etkinliklerini istişare etmek üzere bir araya geldiğini dile getirdi.

Dünya barışına katkı sağlayacak en önemli unsurun kültür ve sanat olduğunu, Beyoğlu'nda gerçekleştirmeyi planladıkları festivaller ve kongrelerle farklı ülkelerden sanatseverleri ağırlamak istediklerini vurgulayan Yıldız, özellikle gençler arasındaki etkileşimin yarının dünyasında büyük katkısı olacağını, başta Gastronomi Festivali ve Film Festivali olmak üzere birçok projeyi birlikte hayata geçirmek istediklerini belirtti.

Buluşmada, Yıldız'ın projelerine destek verilirken, festivallerin yeri ve zamanı için planlama yapılması kararı alındı.

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Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 48 ülkenin diplomatik temsilcisi Beyoğlu'nda toplandı - Son Dakika


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