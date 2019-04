5.2'lik deprem sonrası hasar tespit çalışmaları başladı...Deprem bölgesi havadan görüntülendi

5.2'lik deprem sonrası hasar tespit çalışmaları başladı...Deprem bölgesi havadan görüntülendiDepremden en fazla etkilenen Doğanbağı köyüne giden ekipler tek tek evleri fotoğraflayıp, rapor tutarak hasar tespit çalışması yapıyorKöyde en büyük hasarın oluştuğu evin sakinlerinin şehirdeki evde olmaları nedeniyle hayatta kaldıkları öğrenildiELAZIĞ - Elazığ 'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen Doğanbağı köyünde hasar tespit çalışmaları başladı.Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Kavaklı köyü merkezli dün saat 20.31'de yerin 9.4 kilometre derinliğinde 5.2 büyüklüğünde deprem oldu. Depremde en çok hasar Sivrice ilçesine bağlı Doğanbağı köyünde meydana geldi. 45 haneli, 120 nüfuslu köyde 5 ev kısmen yıkılırken çok sayıda ev hasar gördü. Olay yerine gelen AFAD ekipleri köyde çadır kurarken, Kızılay ise soba, battaniye ve yatak getirdi. Köye gelen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışmalarına başladı.Depremde evde olmamaları hayatlarını kurtardıKöyde Hanbek Ernek'e ait 2 katlı kerpiç evin yarısı yıkıldı. Köy dışında Elazığ merkezde evleri bulunan Ernek ailesi de, o sırada şehirde oldukları için kurtuldu.2 katlı kerpiç evinin yarısı yıkılan 73 yaşındaki Hanbek Ernek, "Ben deprem anında şehirdeydim. Akşam camiden geldik.Deprem olmuş dediler. Geldik iş işten geçmiş. Her şey yerle bir olmuş. İçeride de durulacak bir yer yok"dedi.Seçimde annesinin eve geldiğini ancak akşam döndüğünü aktaran Ernek,"1 hafta içerisinde yine gelecektik. Allah'tan annem de hemen akşam döndü. Burada kalsaydı Allah muhafaza ya ölmüştü yada bir şey olmuştu. Allah yüzümüze baktı. Cana gelmesin mala gelsin bir şey olmaz. Can kaybı olmasında. Mal yerine gelir ama can giderse ne yapacağız" diye konuştu.