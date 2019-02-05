Son Dakika Haberleri: 5 Şubat Salı Dha Spor Gündemi

5 Şubat Salı Dha Spor Gündemi

9 dakika önce

BEŞİKTAŞ14: 00 Shinji Kagawa, Burak Yılmaz, Nicolas Isimat Mirin ve Muhayer Oktay için imza töreni düzenlenecek.

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BEŞİKTAŞ

14: 00 Shinji Kagawa, Burak Yılmaz, Nicolas Isimat Mirin ve Muhayer Oktay için imza töreni düzenlenecek. 

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

14.00 Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve futbolcuları Emmanuel Adebayor, Joseph Attamah ve İrfan Can Kahveci, CNR EXPO'DA Decovita standını ziyareret edecekler.

FENERBAHÇE

Sarı-Lacivertliler, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek.

GALATASARAY

Sarı-kırmızılı ekip, Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak, kampa girecek

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 

20: 30 Trabzonspor - Ümraniyespor

KAYAK

10: 00 Senkronize Kayak Milli Takımı, Nisan 2019'da Amerika ASPEN'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesinde basınla bir araya gelecek. Organizasyona; Ender Alkoçlar, Cem Hakko, Mustafa Sandal, Doruk Kaya gibi iş ve sanat dünyasından isimlerin yanı sıra Atakan Alaftargil, Arif Alaftargil, Doç. Dr. Fatih Kıyıcı, Tunç Taşdemir ve Çetin Şirvani gibi olimpik ve milli seviyede kayakçılar katılacak. 

VOLEYBOL

Kadınlar Şampiyonlar Ligi

17: 30 Eczacıbaşı Vitra - Hameenlinna

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:34 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, muhayer oktay, Burak Yılmaz, Shinji Kagawa, Spor
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