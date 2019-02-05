5 Şubat Salı Dha Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ14: 00 Shinji Kagawa, Burak Yılmaz, Nicolas Isimat Mirin ve Muhayer Oktay için imza töreni düzenlenecek.

BEŞİKTAŞ



14: 00 Shinji Kagawa, Burak Yılmaz, Nicolas Isimat Mirin ve Muhayer Oktay için imza töreni düzenlenecek.



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR



14.00 Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve futbolcuları Emmanuel Adebayor, Joseph Attamah ve İrfan Can Kahveci, CNR EXPO'DA Decovita standını ziyareret edecekler.



FENERBAHÇE



Sarı-Lacivertliler, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek.



GALATASARAY



Sarı-kırmızılı ekip, Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak, kampa girecek



ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI



20: 30 Trabzonspor - Ümraniyespor



KAYAK



10: 00 Senkronize Kayak Milli Takımı, Nisan 2019'da Amerika ASPEN'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesinde basınla bir araya gelecek. Organizasyona; Ender Alkoçlar, Cem Hakko, Mustafa Sandal, Doruk Kaya gibi iş ve sanat dünyasından isimlerin yanı sıra Atakan Alaftargil, Arif Alaftargil, Doç. Dr. Fatih Kıyıcı, Tunç Taşdemir ve Çetin Şirvani gibi olimpik ve milli seviyede kayakçılar katılacak.



VOLEYBOL



Kadınlar Şampiyonlar Ligi



17: 30 Eczacıbaşı Vitra - Hameenlinna

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Beşiktaş'ta Yeni Transferler İçin İmza Töreni Düzenlenecek

Şarkıcı Ebru Gündeş İkinci Bebeğini Amerika'da Eşinin Yanında Dünyaya Getirecek

Borussia Dortmund, Kagawa'nın Bonservisini 8 Milyon Euro Olarak Belirledi

Galatasaray, Maicon'un Al-Nassr Saudi'ye Kiralandığını KAP'a Bildirdi