500 arama kurtarma teknisyeninin katılımıyla tatbikat - Son Dakika

500 arama kurtarma teknisyeninin katılımıyla tatbikat

Bolu'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 21. yılı nedeniyle planlanan tatbikat başladı.

Bolu'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 21. yılı nedeniyle planlanan tatbikat başladı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma Koordinatörlüğünce gerçekleştirilen ve 45 ilden 500 arama kurtarma teknisyeninin katıldığı tatbikata, sabahın ilk saatlerinde start verildi.

Tatbikat gereği, Bolu Aladağlar mevkisinde paraşüt eğitimi alan 20 kişilik bir grup, uçaktan atladı, rüzgarın etkisiyle ormanlık alanda savrulup kayboldu.

AFAD'dan gelen ihbar üzerine, İHH Arama Kurtarma ekiplerinden destek istendi.

Hem karada hem de su altında çalışmalar yürütülüyor

Yapılan koordinasyonAFAD'dan koordinatlar alındı ve söz konusu mevkide arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

GSM operatörlerinin çekmediği ormanlık alanda, farklı noktalara savrulduğu düşünülen 20 kişinin bulunması için hem karada hem de su altında çalışmalar yürütülüyor.

Ekiplerin gelişimini artırmak ve afet yönetim alanında daha etkin olabilmeleri amacıyla düzenlenen tatbikat kapsamında, timler 13 farklı istasyon kurdu.

İple erişim, eğimli arazide kurtarma, havai hat kurtarma, pusula- GPS, arazi arama istasyonlarında çalışan ekipler, senaryo gereği kaybolan 20 kişiyi bulmak için çalışma yapıyor.

"45 ilden arama kurtarma ekipleri Bolu'da"

Tatbikata katılan İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Sekreteri Durmuş Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, insan hayatının çok önemli olduğunu belirtti.

Aydın, insan kurtarmanın, "insanlığı kurtarmak" anlamı taşıdığının bilincinde olan bir kurum olduklarını söyledi.

Bu kapsamda çalışan İHH'nın, arama ve kurtarma çalışmalarının gün geçtikçe daha da profesyonel hale geldiğine işaret eden Aydın, " Türkiye'nin 45 ilinden 500 arama kurtarma afet yönetim görevlisi, şu anda Bolu'da Aladağlar'da tatbikatımıza katılmaya geldiler. Bu sadece arama kurtarma değil, aynı zamanda afet yönetimidir. Barınması ile haberleşmesi ile sualtı arama kurtarmasıyla, kentsel arama kurtarmasıyla ve doğada arama kurtarmasıyla buna benzer birçok alanlarda oluşturulmuş bir yapı bu." ifadesini kullandı.

-"Biz afetlerle yaşamaya alışmak zorundayız"

Aydın, AFAD'ın 2019 yılını "Afetlere hazırlık yılı" ilan ettiğine değinerek, bu kapsamda İHH İnsani Yardım Vakfı'nın, bu çalışmalara hız verdiğini bildirdi.

İHH ekiplerinin, arama kurtarma kabiliyetlerini test etmek için Bolu'ya geldiklerini aktaran Aydın, şu anda ekiplerin, oluşturulan 13 istasyonda çalışmalarını sürdüreceğini anlattı.

Aydın, tatbikatın önemine işaret ederek, "Umut ediyoruz, bizim için iyi bir pratik ve değerlendirme olur. Umut ediyoruz, bu Türkiye için de önemli bir çalışma olacak. Biz afetlerle yaşamaya alışmak zorundayız. Bunun için bir sürü çalışmanın birlikte yapılması gerekiyor. Eğitim anlamında, ilk okuldan yetişkin oluncaya kadar afetlerle yaşamayı toplum olarak öğrenmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

-"Türkiye afetlere müdahale konusunda eskiye göre çok daha iyi bir noktada"

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Aydın, şöyle konuştu:

"Rabbimiz, bir daha bu acıları bizlere yaşatmasın. ve hazırlıklı olmayı nasip etsin. Bizler ne kadar hazır olursak, bu çalışmalara destek verirsek, bu afetlerden daha az bir şekilde etkilenerek daha güzel bir sonuç elde edeceğimizi umut ediyorum. Türkiye afetlere müdahale konusunda eskiye göre, çok daha iyi bir noktada. Biz eski dönemlerde yaşadıklarımızı çok iyi biliyoruz. Şimdi çok daha hızlı hareket edebilen, iç koordinasyonunu sağlayabilen, AFAD koordinesiyle birlikte sivil toplum kuruluşlarının neyi, nasıl, ne şekilde yapacağını bilen bir yapıya dönüştük. Çok daha iyiye gidiyoruz."

500 arama kurtarma teknisyeninin katılımıyla tatbikat

Bolu, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 14:57

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 500 arama kurtarma teknisyeninin katılımıyla tatbikat - Son Dakika
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