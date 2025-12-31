500 yıllık gelenek! Kasımda başlıyor, kuyular dolunca herkesin işine yarıyor - Son Dakika
500 yıllık gelenek! Kasımda başlıyor, kuyular dolunca herkesin işine yarıyor

500 yıllık gelenek! Kasımda başlıyor, kuyular dolunca herkesin işine yarıyor
31.12.2025 11:04
500 yıllık gelenek! Kasımda başlıyor, kuyular dolunca herkesin işine yarıyor
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde Erciyes Dağı eteklerinde 5 asır öncesine dayanan ve o zamanlar su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan kuyular bugün yaz aylarında soğuk su elde etmek için kullanılıyor. Asırlık geleneği sürdüren vatandaşlar, kasımda temizledikleri kar kuyularına sezonun ilk karlarını attı. Bölge sakini, "Geleneğimize sahip çıkma adına imece usulü kar kuyularını dolduruyoruz" dedi.

Kayseri'de Erciyes Dağı eteklerindeki Hacılar ilçesinde derinliği 7 metreye ulaşan kuyular, kış aylarında tonlarca karla dolduruluyor. Yöre halkı, kasım ayında temizliği yapılan kuyulara sezonun ilk karlarını atmaya başladı. Özellikle kayalık ve gölge alanlarda biriken temiz ve bölgeye has toz karları çuvallarla getirip, kuyulara basan yöre halkı bölgede kuyuların büyük bölümünü imece usulü kar kütleleriyle doldurarak, kapaklarını da yaza kadar açılmamak üzere kapatacak.

500 yıllık gelenek! Kasımda başlıyor, kuyular dolunca herkesin işine yarıyor

Yaz başından itibaren açılan ve bir nevi buzdolabı gibi kullanılan kuyulardaki karın kısmen erimesiyle elde edilen su, kovalarla çekilip içiliyor. Kovalarla çıkarılan kar ise tabak ve kaselerde üzerine yoğurt, pekmez, ceviz, fındık dökülerek yeniyor. İlçe halkı, yaz aylarında 35 dereceye ulaşan sıcak havada kuyulardaki kar ve buz gibi suyla serinliyor.

500 yıllık gelenek! Kasımda başlıyor, kuyular dolunca herkesin işine yarıyor

"SEZONUN İLK KARLARINI KUYUYA ATTIK"

Yazın sıcaklarda isteyene ücretsiz olarak kar dağıttıklarını söyleyen Ahmet Gengeç, "Biz her yıl bu kuyuları dolduruyoruz. Yazın da gelene gidene dağıtıyoruz. Yıllardan beri bu kuyuları hep doldurduk. Şebeke suyumuz var. Ama, biz geleneğimize sahip çıkma adına imece usulü kar kuyularını doldururuz. Sezonun ilk karlarını kuyuya attık. İnşallah tamamen doldurup, yazın gelene gidene dağıtacağız. Bizim nesil son nesil. Yeni nesil bu kuyulara sahip çıkmıyor. Biz, sağlığımız el verdiği sürece bu geleneğe sahip çıkacağız" dedi.

500 yıllık gelenek! Kasımda başlıyor, kuyular dolunca herkesin işine yarıyor

"ÇAYI ÇOK GÜZEL OLUR, YAZIN ÜZERİNE PEKMEZ DÖKÜP YERİZ"

Kar kuyusu geleneğinin yeni nesil tarafından yaşatılmamasına üzüldüklerini de belirten Gengeç, "Bu gelenek ata geleneği. Bizim için nostalji. Aksu sohbet grubu isimli bir grubumuz var. Kar yağdığı zaman bir araya gelir ve birbirimizin kar kuyularını hep birlikte doldururuz. 300-500 yıllık kar kuyuları var. Bizi görüp tebrik edenler oluyor. Önceden Hacılar'da şebeke suyu yokmuş. Derelerden kuyulara su çekilmiş. Bizim şu an şebeke suyumuz var. Ama, biz o günlerin sıkıntılarını çektiğimiz için kuyumuzda her zaman su bulunsun istiyoruz. Bu iş bizim dedelerimizden bize miras kalan ve devam ettirdiğimiz bir iş. Bu nesil artık son nesil. Bunun devamı gelmez. Başkası gelmez. Biz becerebildiğimiz kadar bu işi yapacağız. Kar suyunun çayı çok güzel olur. Yazın üzerine pekmez döküp yeriz. Ayranı da sıcak günlerde çok iyi olur" ifadelerini kullandı.

500 yıllık gelenek! Kasımda başlıyor, kuyular dolunca herkesin işine yarıyor

"ESKİDEN GELEN GELENEĞİMİZİ DEVAM ETTİRİYORUZ"

İlçede yaşayan Mustafa Özdemir (80) ise, "Hacılar'ın tanıtımı adına birçok önemli işe imza attık. Biz artık son nesiliz. Bizden sonra gelen nesil bu işi yapmaz. Kar suyu çok kıymetlidir. Yazın sıcak günlerde insanlar soğuk su arar. Her kuyuda da olmaz. Buralara gelip su götürenler olur. Hacılar'da şebeke suyu var. Ama bu kar suyu başka bir su. Eskiden gelen bu geleneğimizi devam ettiriyoruz. Biz, buradaki ekiple yaz-kış hep beraber otururuz. Yazın yaylalarda kışın da buralarda hep bir arada oluruz" dedi.

Kaynak: DHA

