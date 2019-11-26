Son Dakika Haberleri: 52 aile daha Tel Abyad'a dönüş yaptı
Son Dakika Genel 52 aile daha Tel Abyad'a dönüş yaptı - Son Dakika

52 aile daha Tel Abyad'a dönüş yaptı

6 saat önce

52 aile daha Tel Abyad'a dönüş yaptı Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'yla güvenli hale getirdiği Tel Abyad'a dönüşler hızlandıŞANLIURFA - Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'yla güvenli hale getirdiği Suriye'nin Tel Abyad kentine 610 kişiden oluşan 52 aile daha dönüş yaptı.

52 aile daha Tel Abyad'a dönüş yaptı

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'yla güvenli hale getirdiği Tel Abyad'a dönüşler hızlandı

ŞANLIURFA - Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'yla güvenli hale getirdiği Suriye'nin Tel Abyad kentine 610 kişiden oluşan 52 aile daha dönüş yaptı.

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'yla güvenli hale getirdiği Suriye'nin Tel Abyad kentine dönüşler hızlandı. Türkiye'nin daha önce Fırat Kalkanı Harekatı'yla güvenli hale getirdiği Carablus'tan yola çıkan 610 kişi, Gaziantep'in Karkamış ilçesi üzerinden Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi. Toplam 40 araçlık konvoy ile Akçakale'ye gelen aileler, Akçakale Gümrük Kapısı'ndaki işlemlerinin ardından saat 14.00 sıralarında Tel Abyad kentine giriş yaptı. Konvoyda aileleri taşıyan otobüsler, minibüsler, otomobiller ile eşyalarını taşıyan kamyon, kamyonet ve tırların yer aldığı belirtildi.

52 aile daha Tel Abyad'a dönüş yaptı

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Türkiye, Suriye, Genel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 05:18 Kaynak: İHA
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