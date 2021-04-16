56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu - Altıncı etap sonunda sporcular ödüllerini aldı (2)

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 6. etabı Salcano sponsorluğundaki Fethiye- Marmaris'te dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılan ve Muğla'nın Fethiye ilçesinde başlayıp Marmaris'te sona eren etabın ödül töreninde Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen birinci, İsrail'in Start-Up Nation takımından Alman Andre Greipel ikinci, Norveç'in Uno-X Pro takımından Norveçli Kristoffer Halvorsen ise üçüncü olarak podyuma çıktı.

Sporculara ödüllerini AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı verdi

Bisikletçilere, podyuma çıkarken üzerlerinde İçişleri Bakanlığı'nın Kadın Destek Uygulaması (KADES) logosu bulunan ve "Kadına Şiddete Hayır" yazan tişörtler giyen hostesler eşlik etti.

Etabın sonunda mayo sahipleri değişmedi. Turkuaz mayo yine Fransa'nın Delko takımından İspanyol bisikletçi Jose Manuel Diaz Gallego'da kaldı.

En iyi sprinterin aldığı yeşil mayoyu altıncı günün sonunda Belçika'nın Deceuninck-Quick-Step takımından Büyük Britanyalı Mark Cavendish giydi.

Altıncı etap sonunda en iyi tırmanışçının aldığı kırmızı mayoyu Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyespor'dan Ukraynalı Vitaly Buts giymeye yine hak kazandı.

Türkiye güzelliklerini temsil eden beyaz mayo da Hollanda takımı Abloc'un Hollandalı sporcusu Ivar Slik'te kaldı.