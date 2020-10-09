57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Dersaadet Apartmanı" filminin söyleşisi yapıldı - Son Dakika

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Dersaadet Apartmanı" filminin söyleşisi yapıldı

09.10.2020 14:11
57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gösterimi gerçekleştirilen "Dersaadet Apartmanı" adlı yarışma filminin söyleşisi yapıldı.

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gösterimi gerçekleştirilen "Dersaadet Apartmanı" adlı yarışma filminin söyleşisi yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festivalde dün gösterimi yapılan filmin yönetmeni Tankut Kılınç, yapımcı Selda Oknas Tanbay, oyuncular Hüseyin Hüsnü Karşın, Janset Paçal ile Gürsel Akay, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) yanında kurulan çadırda izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Yönetmen Kılınç, senaryonun yazım süreci ile 2008 yılında başladığını ve 4 yıl sürdüğünü belirtti.

Şehrin ana karakter olduğu bir senaryo hayal ettiği için yazım sürecinin bu kadar uzun sürdüğünü söyleyen Kılınç, "Birçok senaristle çalıştım ama istediğim olmayınca kendim yazmaya başladım. Yapım olanakları aradık. Bulamayınca 4 yıl da böyle bir süreç yaşandı. En son 2016 yılında çekimlere başladık. 2 sene çekim süreci oldu. Sonrasında da kurgu süreçleri oldu ve dün ilk defa seyirci karşısına çıktı." diye konuştu.

Filmde şehrin sesini duyurmaya çalıştıklarını anlatan Kılınç, "Film, insan karakterlerin olduğu bir dram değil. Çatışmaların insanlar arası olmadığı, şehirle ana karakterin karşı karşıya kaldığı bir ilişkiyi filme çekmek istedim." dedi.

"Büyük bir keyifle rol aldım"

Oyuncu Karşın da oyunculuk ve yazarlık dışındaki mesleğinin mimarlık olduğunu söyledi. Bu sebeple filmin kendisini ilgilendiren bir konuyu işlediğini anlatan Karşın, "Film, İstanbul'daki hızlı değişim sürecinde yaşanan sorunları dile getirmeye çalışıyor. Bu bakımdan filmin konusu benim için çok anlamlı." ifadesini kullandı.

Oyuncu Janset Paçal ise filmde oturduğu yerden her yerine kazma vurulmasına rağmen dimdik ayakta duran güzel İstanbul'un sesi olmaya çalıştığını dile getirdi.

İstanbul adına bir şeyleri seslendirmenin kendisi için çok kıymetli olduğunu ifade eden Paçal, "Bu filmde yer alan herkes gibi İstanbul aşığıyım. Yaşadığım ülkeyi de çok seviyorum. Büyük keyifle rol aldık." dedi.

"Projeye inanıp, ilk ateşleyici güç olarak dahil oldum"

Aon Türkiye Eş-CEO'su yapımcı Selda Oknas Tanbay, filmin çok önemli mesajlar içerdiğini dile getirdi.

Yönetmen Tankut Kılınç ile 20 yıl önce tanıştığını belirten Tanbay, çok iyi bir sinemasever olduğunu ve Tankut'un kameranın arkasından dünyaya bakışının kendisinin ilgisini çektiğini anlattı.

Tanbay şunları söyledi:

"Bu projeyi başlatmak istediğini söylüyordu. Her zaman ilk filmlerde genç sinemacıların fonla ilgili büyük bir sıkıntısı var. Bir şeyler yapmak istiyorlar, ilk füzeyi ateşlemek istiyorlar ama para yok. Büyük yapımcılar hemen sinema salonlarına satıp finansal bir getirisi olabileceğinden emin oldukları filmlere destek veriyorlar. Projeye inanıp ilk ateşleyici güç ve bir melek yatırımcı olarak dahil oldum."

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Dersaadet Apartmanı' filminin söyleşisi yapıldı - Son Dakika

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