6 bin fidan Bergama'da toprakla buluştu - Son Dakika

Milli Ağaçlandırma Günü'nde Bergama Orman İşetme Müdürlüğü fidan dikimi programı düzenledi. Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Kaşıkçı Mahallesi ağaçlandırma sahasında düzenlenen, fidan dikimi programına Bergama İlçe Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Kınık İlçe Kaymakamı Erol Türkmen, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, Kınık ve Bergama İlçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katılım sağladı.

Bergama Orman işletme müdürü Şahin Dönertaş, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda başlatılan 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında fidanları toprakla buluşturmak için bir araya geldik. Burada bulunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum."

Fidan dikimine katılan Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer," Hepimizi derinden üzen orman yangınlarında canlar kaybettik. Geleceğe nefes olmak adına tüm Türkiye'de olduğu gibi burada bizlerde bir araya gelerek, fidan dikimi gerçekleştirdik. 84 Milyon için 3'er Fidan 252 Milyon Fidan ile geleceğe nefes dünyaya nefes olmaya devam edeceğiz. Özveri ile çalışan Kınık, Bergama, Dikili orman teşkilatı adına, öncelikle Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye, Bölge müdürümüz Zafer Derince'ye, Bergama işletme müdürümüz Şahin Dönertaş ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Orman teşkilatımızdaki şehitlerimizi rahmet, minnet, şükranla anıyorum." dedi.