GÜNDEM / 27 Ağustos 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM / 27 Ağustos 2022

27.08.2022 09:04
GÜNDEM / 27 Ağustos 2022

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aydıncık Kaymakamlığını ziyaret edecek, toplu açılış törenine katılacak, açılışı yapılan kurumlar ile belediye başkanlığına ziyarette bulunacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aydıncık Kaymakamlığını ziyaret edecek, toplu açılış törenine katılacak, açılışı yapılan kurumlar ile belediye başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Yozgat/14.00/14.30/16.00/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şile İlçe Muhtarlar Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3 - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ataşehir, Kadıköy ve Beykoz'da esnaf ziyaretleri yapacak.

(İstanbul/14.00/16.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "AK Parti Yüz Yüze 100 Gün" programı kapsamında STK başkanları, iş insanları, muhtarlar ve kanaat önderleriyle buluşacak, Bilişim Akademisini ziyaret edecek.

(İstanbul/14.15/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tokat Gastronomi Festivali ile Türk Mutfağı Haftası Festivali açılış programına katılacak.

(Tokat/15.25/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Şantiyesi'nde (Kağıthane İstasyonu) gençlerle bir araya gelerek test sürüşü gerçekleştirecek ve basın açıklaması yapacak, Hizmet İhracatçıları Birliği Çalıştayı'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/Sakarya/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Derik'teki trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlar için Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Camisi'nde mevlit ve dua programına katılacak.

(Mardin/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda E Grubu'ndaki ilk maçında Slovenya'da Çin ile karşı karşıya gelecek.

(Ljubljana/12.00)

2- Spor Toto Süper Lig'de 4. haftaya VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü, Corendon Alanyaspor-İstanbulspor ve Adana Demirspor-HangiKredi Ümraniyespor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/19.15/Antalya/Adana/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Manisa FK-Altaş Denizlispor, Erzurumspor FK-Yılport Samsunspor ve Boluspor-Altınordu maçları yapılacak.

(Manisa/17.00/Erzurum/19.15/Bolu/21.45) (Fotoğraflı)

4- TFF 2. Lig'de 2022-2023 sezonu Kırmız Grup'ta iki maçla başlayacak.

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Kaynak: AA

Bekir Bozdağ, Aydıncık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 27 Ağustos 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: GÜNDEM / 27 Ağustos 2022 - Son Dakika
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