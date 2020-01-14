6'sı çocuk 8 göçmen Turgutlu'da toprağa verildi - Son Dakika

MANİSA (İHA) – İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşanan tekne faciasında hayatını kaybeden 8 göçmen Manisa'nın Turgutlu ilçesinde toprağa verildi.
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 8'i çocuk 11 kişinin cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumundan yakınlarına teslim edilmeye başlandı. Olayda hayatını kaybeden 6'sı çocuk 8 kişinin cenazeleri Manisa'nın Turgutlu ilçesinde cenaze namazlarının ardından toprağa verildi.
Geçtiğimiz cumartesi günü Çeşme ilçesi açıklarında, kaçak göçmenleri taşıyan tekne yasa dışı yollarla Yunanistan'a bağlı Sakız Adası'na doğru yol alırken batmış, facia yaşanmıştı. Olayda 8'i çocuk 11 kişi hayatını kaybetmiş, teknede bulunan diğer 8 kişi ise son anda kurtulmuştu. - MANİSA