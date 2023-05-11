6 yaşındaki çocuğa başıboş sokak köpekleri saldırdı! Küçük çocuğa 40 dikiş atıldı - Son Dakika
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6 yaşındaki çocuğa başıboş sokak köpekleri saldırdı! Küçük çocuğa 40 dikiş atıldı

6 yaşındaki çocuğa başıboş sokak köpekleri saldırdı! Küçük çocuğa 40 dikiş atıldı

11.05.2023 12:40

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaşanan olayda evlerinin önünde oynayan 6 yaşındaki Harun Karadağ, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden ısırılan Karadağ'a götürüldüğü hastanede 40 dikiş atıldı.

Sarıkamış ilçesi Armutlu köyünde yaşayan Aysel-Kenan Karadağ çiftçinin oğulları Harun Karadağ, iki arkadaşı ile birlikte evlerinin önünde oyun oynarken köpeklerin saldırısına uğradı. Çığlık seslerini duyan babaanne Şahsenem Karadağ, köpekleri uzaklaştırmayı başardı.

40'TAN FAZLA DİKİŞ ATILDI

Yaralanan çocuk Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede, yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı tespit edilen Karadağ'a 40'ın üzerinde dikiş atıldı. Kuduz tedavisine başlanan Karadağ, taburcu edilerek evine gönderildi.

"ARTIK DIŞARI ÇIKMAYA KORKUYORUM"

Yaşadığı saldırının korkusunu üzerinden atamayan Harun Karadağ, "Evin önünde arkadaşlarla oynarken köpekler aniden üzerimize saldırdı. Yere düştüm ve beni ısırmaya başladılar. Çok korktum. Isırdıkları yerler çok acıyor. Artık dışarı çıkmaya korkuyorum" diye konuştu. Torununu kurtaran babaanne Şahsenem Karadağ ise, "Biraz daha geç kalsam köpekler torunumu öldürürdü. O anlar korku filmi gibiydi" dedi.

"PARÇALANAN YÜZÜ İÇİN PLASTİK CERRAHİYE GİDECEĞİZ"

Torununu Kars Devlet Hastanesi Plastik Cerrahi Servisi'ne götüren dede Zeki Karadağ da, "Torunum iki arkadaşı ile evin önünde oynarken bir grup köpeğin saldırısına uğramış. İki arkadaşı kaçarken bu kaçamamış ve köpekler tarafından yaralanmış. Yüzünün yanı sıra vücudunun birçok yerinde yara var. Şimdi parçalanan yüzü için plastik cerrahisine göstereceğiz. Köyde her çocuk korkudan velisi ile okula gidip, geliyor. Yetkililerden tek isteğimiz köydeki sahipsiz köpeklerin toplatılması" ifadelerini kullandı.

"BELEDİYE BAŞKANI VE KAYMAKAMDAN YARDIM İSTİYORUZ"

Köyde sahipleri tarafından terk edilen köpekler yüzünden çocukların okula gitmeye korktuğunu söyleyen Armutlu Köyü Muhtarı Müdür Kaya, "Köyümüzde köpeklerin çocuklara saldırması ilk değil. Bundan birkaç gün önce de 3 çocuğu yaralamışlardı. Köpekler açlıktan millete saldırıyor. Saldırıya uğrayan ve bunu duyan çocuklar okula gitmek istemiyor. Bunun için ilçe kaymakamı ve belediye başkanından yardım istedik ama henüz bir şey yapılmadı. Buradaki sahipsiz köpeklerin toplanmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
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Sarıkamış, Karadağ, Armutlu, Kars, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 6 yaşındaki çocuğa başıboş sokak köpekleri saldırdı! Küçük çocuğa 40 dikiş atıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 6 yaşındaki çocuğa başıboş sokak köpekleri saldırdı! Küçük çocuğa 40 dikiş atıldı - Son Dakika
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