7 metrelik dev Piton, 35 yaşındaki adamı bütün halde yuttu - Son Dakika
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7 metrelik dev Piton, 35 yaşındaki adamı bütün halde yuttu

7 metrelik dev Piton, 35 yaşındaki adamı bütün halde yuttu
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Endonezya'da korkunç olay: Gece partiden evine dönen adam dev piton tarafından yutuldu. Köylüler cansız bedeni yılanın midesinde buldu. Yılanla karşılaşmamak için dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Korkunç olay Endonezya'da yaşandı: Partiden evine yürüyerek dönen bir adam, dev bir piton tarafından canlı canlı yutuldu. Dehşete düşen köylüler, talihsiz adamın cansız bedenini yılanın midesinde buldu.

Kuzey Maluku bölgesindeki bir köy barında geceyi arkadaşlarıyla geçiren 35 yaşındaki Hasim Lumbessy, 27 Temmuz Pazartesi gününün ilk saatlerinde tek başına eve doğru yola çıktı. Sabaha karşı saat 03.00 sularında ormanlık bir patikada yürürken, çalıların arasından fırlayan 7 metrelik dev piton, dişlerini adamın bacağına geçirdi.

Gövdesini talihsiz adama saran yılandan kurtulamayan Hasim, nefessiz kalarak hayatını kaybetti. Sula Adaları Emniyet Müdürü Handres'in belirttiğine göre, Hasim'in eve dönmemesi üzerine yakınları Pazartesi öğleden sonra onu aramak için kullandığı güzergahta arama çalışması başlattı.

Emniyet Müdürü Handres olayı şöyle anlattı:

"Arama esnasında yol üzerinde kan izleri gören yakınları, kurbana ait sırt çantası, omuz çantası ve terlikleri buldu. Durumdan şüphelenen tanıklar eşyaların fotoğrafını çekerek köye döndü ve diğer köylülere haber verdi. Ardından daha geniş kapsamlı bir arama başlatıldı."

Arama ekibi, Fatliwangka Yolu yakınlarındaki ezilmiş çim izlerini takip ederek ormanın derinliklerine yöneldi ve burada karnı anormal şekilde şişmiş dev bir yılanla karşılaştı.

Görüntülerde köylülerin canavarın karnını yararak Hasim’in cansız bedenine ulaştığı anlar yer alıyor. Bedenini yılanın midesinden çıkaran köylüler, defin işlemleri için cenazeyi ailesine teslim etti.

Sula Adaları polisi, tarlalarında çalışan veya ormanda tek başına yürüyen vatandaşlara yönelik bir uyarı yayımladı. Emniyet Müdürü Handres, "Bu bölge yaban hayatının doğal yaşam alanıdır. Bu nedenle halkımızı tarlalarına giderken dikkatli olmaya; benzer riskleri en aza indirmek için ormana tek başına değil, mümkünse ikişerli gruplar halinde gitmeye çağırıyoruz" dedi.

Aynı Bölgede Üst Üste Yaşanan Dehşet

Bu olay, aynı eyalette sadece bir ay önce yaşanan benzer bir dehşetin ardından geldi. Kuzey Maluku'da toprak bir yolun kenarında duran 25 yaşındaki motosiklet sürücüsü Lifas'ın da 6,5 metrelik bir pitonun saldırısına uğradığı bildirilmişti.

Bir diğer olayda ise 44 yaşındaki Elisabet Yamalau, büyükbaş hayvanlarına baktığı sırada 7,5 metrelik bir piton tarafından öldürülmüştü. Talihsiz kadını, başı yılanın ağzındayken bulan kişi ise kocası olmuştu.

Güneydoğu Asya genelinde yaygın olarak görülen ağlı pitonların (Python reticulatus) besin zincirinde kediler, köpekler, kuşlar, insanlar ve hatta diğer yılanlar yer alıyor. Dünyanın en büyük yılan türü olan bu canlılar, insanları boğarak öldürebilecek devasa bir güce sahip. Endonezya'nın tropikal iklimi ve ormanlardaki zengin besin kaynakları, bu yılanların popülasyonunun kontrolsüzce artmasına zemin hazırlıyor.

"Avlarını Çalıların Arasında Pusuda Beklerler"

Bali'de yaşayan ve Endonezya Herpetoloji (Sürüngen Bilimi) Derneği'nin kurucu üyelerinden olan "Yılan Fısıldayıcısı" Ron Lilley, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Pitonlar pusu kuran avcılardır. Hayvanların ve insanların geçtiği patikaların kenarlarındaki çalıların arasında beklerler. Aniden saldırıp insana dolanırlar ve nefes alamaz hale gelene kadar sıkarlar. Kemikleri kırmalarına bile gerek kalmaz."

Lilley, piton tehlikesiyle karşılaşılması durumunda hayatta kalmak için şu tavsiyede bulunuyor:

"Yılanın sadece boynunuza ve yüzünüze dolanmasını önlemek için kolunuzu hızlıca yukarı kaldırmak bir ihtimal hayat kurtarabilir."

İngiltere’deki bir sürüngen merkezindeyken benzer bir saldırıya uğradığını anlatan Lilley, başından geçen olayı şöyle aktardı:

"O sırada yalnızdım. Yılan beni omzumdan ısırdı ama bana dolanmaya fırsat bulamadan temizleme fırçasıyla burnuna vurmayı başardım. Şansıma beni hemen bıraktı ve ben de kafesin diğer ucuna kaçabildim. Dişleri dört kat giysiyi delip geçerek derin yaralar açmıştı."

Endonezya, Son Dakika

Son Dakika Endonezya 7 metrelik dev Piton, 35 yaşındaki adamı bütün halde yuttu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Sinan Gökdemir Sinan Gökdemir:
    Afiyet şeker olsun pitonuma. Rısgı veren Allah . 1 0 Yanıtla
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