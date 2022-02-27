7 ÖĞRENCİ 60 SAAT YOLCULUK YAPARAK TÜRKİYE'YE ULAŞTI - Son Dakika
Üye Girişi

7 ÖĞRENCİ 60 SAAT YOLCULUK YAPARAK TÜRKİYE'YE ULAŞTI

27.02.2022 00:41

Ukrayna'dan ayrılan Türkler, ana vatana ulaşmaya başladı(2)Ukrayna'nın Odessa kentinde üniversite eğitimi alan 7 Türk öğrenci, Rusya'nın askeri harekat başlatmasının ardından kendi imkanları ile 60 gün süren yolculuklarının ardından Kırklareli'nin Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır...

Ukrayna'dan ayrılan Türkler, ana vatana ulaşmaya başladı(2)

Ukrayna'nın Odessa kentinde üniversite eğitimi alan 7 Türk öğrenci, Rusya'nın askeri harekat başlatmasının ardından kendi imkanları ile 60 gün süren yolculuklarının ardından Kırklareli'nin Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Öğrenciler, İlayda Basmaz, Onur Önel, Emircan Karadeniz, Berke Güven, Yaren Dikici, Seray Açil, Türkiye'ye ulaşmanın mutluluğunu yaşarken kendilerine Berke Güven'in babası Mustafa Güven, sınır kapısının önünde karşıladı. Öğrenciler, evlerinde baktıkları kedilerini de beraberlerinde getirdi.

Rusya'nın harekatının ardından büyük korku yaşadıklarını söyleyen öğrencilerden Sedat Kılıç, "İnsanlarda gözyaşı, hüzün var. Savaşın her türlüsü kötü. Bizde bundan çok etkilendik. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ne kadar burada da olsak ruhen onlarla yaşıyoruz. Bir şey beni mutlu etti Türkiye'ye giren Ukraynalı vatandaşlarının yüzleri gülüyor. Ülkeme çok teşekkür ederim Ukrayna'ya sahip çıktığı için" dedi.

'BOMBA PATLADE HER YER SALANDI'

Odessa'da yaşadıklarını ve üniversite eğitimi aldıklarını söyleyen İlayda Basmaz, "Perşembe sabahı saat 05.00 gibi bomba patladı zaten çok korktuk. Her yer sallandı. Arkadaşımız Yaren yukarı çıktı hemen toparlanalım gidelim dedi. Ne olacağını bilmiyorduk. Allah'tan aracımız vardı, biz şanslı olan taraftık. Aracımız olmasaydı biz de orada kalacaktık. Hemen Moldova'ya geçtik daha sonra Romanya'ya geçecektik fakat Romanya bizi almadı o kadar yolu boşuna gittik tekrardan Modova'ya dönerek bir gece konaklamak zorunda kaldık. Bu sırada Moldova'daki büyükelçiliğe ulaşamadık, not bıraktık. Ertesi gün arandık, kalacak yerimiz yoktu, otel bulduk orada kaldık. Daha sonra vize işlemleri için Moldova'da 5-6 saat vize çıkmasını bekledik. Vize çıkarttıracaktık ve Romanya'nın sınırlarını açtığını öğrendik. Tekrardan Romanya sınırına geçtik. Sağ olsunlar bizi aldılar Bulgaristan'dan buraya geldik. 60 saattir yoldayız" dedi.

'EVLER YAĞMALANIYOR'

Arkadaşlarının Odessa'da kaldığını anlatan Basmaz, "Tahliye edilmeyi bekliyorlar orada hala. Ukrayna'da şu an yapacak bir şey yok. Evlerinin otoparklarına, sığınaklara iniyorlar. Çünkü bombalar hala devam ediyormuş. Bölge, bölge çatışmalar devam ediyormuş. Yağmalamalar da başlamış. Birkaç arkadaşımızın kapısı çalınmış biber gazıyla onları bayıltıp evlerini yağmalıyorlarmış. Orada şu anda durum iç açıcı değil. Evimiz orada kaldı, eşyalarımız her şeyimiz okullarımız ne olacak bilmiyoruz.Halen yollarda olan insanlar var" diye konuştu.

7 ÖĞRENCİ 60 SAAT YOLCULUK YAPARAK TÜRKİYE'YE ULAŞTI
7 ÖĞRENCİ 60 SAAT YOLCULUK YAPARAK TÜRKİYE'YE ULAŞTI
7 ÖĞRENCİ 60 SAAT YOLCULUK YAPARAK TÜRKİYE'YE ULAŞTI

YORUMLAR
500
Ukrayna Ankara Büyükelçiliği: Sadece Ukrayna halkı değil Türk halkı da seferber olmuş Ukrayna Ankara Büyükelçiliği: Sadece Ukrayna halkı değil Türk halkı da seferber olmuş Ukrayna'dan Türkiye'ye gelişler gece saatlerinde de devam etti Ukrayna'dan Türkiye'ye gelişler gece saatlerinde de devam etti

Bulgaristan, Üniversite, Türkiye, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 7 ÖĞRENCİ 60 SAAT YOLCULUK YAPARAK TÜRKİYE'YE ULAŞTI - Son Dakika


Son Dakika
00:34 Manchester City'nin yıldız futbolcusu Zinchenko maç öncesinde gözyaşlarını tutamadı!
00:03 ABD Başkanı Biden: Ya 3. Dünya Savaşı ya da yaptırımlar
23:57 Stüdyoda Ukrayna-Rusya savaşı konuşuluyordu! Prof. Dr. İlter Turan'ın sözleri yayına damga vurdu
23:42 Eşi tarafından bıçaklanan kadının haklı isyanı!
23:33 Josef de Souza'nın yaptığı paylaşım sevenlerini üzdü! Deneyimli futbolcu dua istiyor
23:26 Putin, onu Nazi olmakla suçluyor ama gerçekler başka! Zelenski ailesi Yahudi soykırımın kurbanlarından, büyükbabası ailede sağ kalan tek kişi!
23:24 Rus savaş gemisi, kendi savaş uçaklarını imha etti!
23:19 Ukraynalı kadından Rus askerine: Cebinize ayçiçeği koyun öldüğünüzde topraklarımızda çiçekler büyüsün
22:28 Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich, kulübü bıraktığını açıkladı!
22:21 Aldatıldığını zanneden koca, eşini bıçaklayıp öldürmüştü! Tutuklanarak cezaevine gönderildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2022 00:55:25. #1.13#
SON DAKİKA: 7 ÖĞRENCİ 60 SAAT YOLCULUK YAPARAK TÜRKİYE'YE ULAŞTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement