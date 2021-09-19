Üye Girişi
7. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi başladı - Son Dakika

7. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi başladı

19.09.2021 13:58
7. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi başladı, System.String[]

Karadeniz Vakfı ve Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KASAM) Başkanı Yusuf Cevahir, "Son yıllarda doğal gaz ve petrol gibi fosil kaynakların tespit edildiği, Kanal İstanbul ve limanlarıyla dünya gündemine oturan Karadeniz'de, barışa, güvenliğe, iş birliğine zarar verecek her türlü...

Karadeniz Vakfı ve Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KASAM) Başkanı Yusuf Cevahir, "Son yıllarda doğal gaz ve petrol gibi fosil kaynakların tespit edildiği, Kanal İstanbul ve limanlarıyla dünya gündemine oturan Karadeniz'de, barışa, güvenliğe, iş birliğine zarar verecek her türlü ihtimali ve pazarlığı akıl, bilim ve siyaset ekseniyle çalışarak, el birliğiyle önlemeliyiz." dedi.

Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler, Kafkaslar ve Balkanlar arasında iş birliği imkanlarını artırmak ve geliştirmek için Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KASAM) ve Marmara Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen 7. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi başladı.

Grand Cevahir Otel'de düzenlenen kongrenin açılışında konuşan Cevahir, 15 ülkeden 60 konuşmacının tebliğ sunacağı uluslararası bir kongreye ev sahipliği yapmaktan şeref duyduklarını söyledi.

Kongrenin ana konularının barış, güvenlik ve iş birliği olarak belirlendiğini ifade eden Cevahir, küresel siyasetin meseleleri çözmekte zayıf düştüğü, jeopolitik krizlerin salgın döneminde eş zamanlı olarak tezahür ettiği bir dünyada, barışı ve iş birliğini konuşmanın kolay olmadığını vurguladı.

Cevahir, ortak akılla bir araya gelip konuşmanın, gelecek açısından daha da ehemmiyet kazandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Adil paylaşım ve ortak akılla buluşulmadığı zaman o coğrafyada kargaşa ve ihtilaflar siyasete hakim olur. Böyle bir zamanlarda, tabii kaynaklarla dolu ortamların krizler doğurduğunu, Doğu Akdeniz, Basra Körfezi, Güney Çin Denizi çevresi, Hazar ve Baltık Denizi gibi bölgelerde gördük. Bu bölgelerde hala devam eden ihtilaflar, büyük güçleri karşı karşıya getirmektedir. Arada kalan ülkeleri de birbirine düşürmektedir. Karadeniz'e en uzun kıyısı olan Türkiye'den baktığımızda, bizler o bölgelerde yaşanan jeopolitik ihtilaflar ve sonu gelmeyen pazarlıkların Karadeniz'de yaşanmasını asla istemeyiz. Son yıllarda doğal gaz ve petrol gibi fosil kaynakların tespit edildiği, Kanal İstanbul ve limanlarıyla dünya gündemine oturan Karadeniz'de, barışa, güvenliğe, iş birliğine zarar verecek her türlü ihtimali ve pazarlığı, akıl, bilim ve siyaset ekseniyle çalışarak, el birliğiyle önlemeliyiz. Bunu başarmak için adalet ve barış istikametinde birlikte çaba sarf etmeliyiz."

Cevahir, ABD'nin Afganistan'dan çekildiği bu günlerde Avrasya hattında önem arz eden Karadeniz Bölgesi'nin küresel aktörler açısından nasıl göründüğüne cevap arayan araştırmaların önümüzdeki günlerde artacağını söyledi.

KASAM olarak bu konuda hassasiyet gösterilmesi gerektiğini dile getiren Cevahir, bölge ülkelerle ortak çalışmalarda bulunmayı çok arzuladıklarını vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Tabii kaynakların adil biçimde paylaşılması ve kullanılması ahlaki bir ihtiyaç olduğu kadar, aynı zamanda bir güvenlik meselesidir. İşte bu hedefler istikametinde bu kongremizde genel olarak, çevre, Asya ve Avrupa hattı, Karadeniz'in güvenliğinde göç meseleleri, enerji güvenliği, jeopolitik, Balkanlar ve Kafkasların durumunu konuşacağız. Her geçen gün kirlenmekte olan su ürünleri bu denizde kıyısı olan ülkeler için ortak bir meseledir. Karadeniz'deki kapasiteyi, tüm canlılar için en tabii çeşitliliğiyle muhafaza etmek, siyasi sistemi herkesin barış içinde bir arada yaşayabileceği zemine oturtmak, iktisadi sistemi de herkese refah sağlayabilecek şekilde uyumlu hale getirmek elbette mümkündür. Karadeniz Bölgesi'nde daha çok konuşmaya ve birbirimizi anlamaya ihtiyacımız var. Bu meseleleri konuşmak ve çözmek sadece bugün yaşayan bizler için değil, gelecek nesillerin gözlerini daha iyi bir dünyada açmalarını sağlamak için zarurettir. "

"Dünyada ham petrolün yüzde 70'i gemilerle taşınıyor"

Eski Kuzey Makedonya Başkanı Gjorge Ivanov da kongreye, video konferans yöntemiyle katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen panelde konuşan emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, denizlerin önemine değinerek, dünya nüfus yoğunluğu haritasına bakıldığında, insan nüfusunun denizler çevresinde toplandığının çok net görüldüğünü kaydetti.

Yaycı, dünya nüfusunun yüzde 75'inin, dünya başkentleri ve güç merkezlerinin yüzde 80'inden fazlasının, ticaret ve askeri güç merkezlerinin ise neredeyse tamamının sahil bölgelerinde olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"İnsanoğlu yaratıldığından itibaren deniz kenarlarında yaşamaya alışmış. Dünyada ham petrolün yüzde 70'i gemilerle taşınıyor. Diğer kısmı boru hatları, kara ve demir yolundaki ulaşım hatlarıyla taşınıyor. Ama yüzde 70'i deniz yoluyla taşınıyor. Diğer ihtiyaç maddelerinin hacim olarak asgari yüzde 85'i yine deniz yoluyla taşınıyor. Türkiye'yi düşünün. Türkiye'de eğer deniz ticaret yolları açık tutulmaz ise ham petrol ve diğer emtiaların hem ihracı hem ithalatı durur, yani hayat durur. Deniz ulaşımının dünya ekonomisine doğrudan katkısı yaklaşık 400 milyar dolar."

Karadeniz Coğrafyasında Barış, Güvenlik ve İşbirliği Panelinde ayrıca Bulgaristan Avrupa Parlamento Üyesi Prof. Dr. Ivo Hristiov, Marmara Üniversitesinden Prof. Dr. Alaeddin Yalçınkaya, İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. İlyas Topsakal, Azerbaycan Milletvekili ve CESD Kurucusu Dr. Vugar Bayramov da birer sunum gerçekleştirdi.

Deniz, çevre, insani güvenlik, eko-politik, enerji güvenliği, diplomasi konularında akademisyenler, siyasiler, araştırmacılar tarafından sunumların yapılacağı kongre yarın da devam edecek.

7. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi başladı
7. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi başladı
7. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi başladı

Karadeniz, Doğalgaz, İstanbul, Petrol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 7. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe, Başakşehir maçına sayılı saatler kala TFF ve hakem Ali Şansalan'ı uyardı 14:57 Fenerbahçe, Başakşehir maçına sayılı saatler kala TFF ve hakem Ali Şansalan'ı uyardı 46'lık Ebru'dan makyajsız paylaşım! Takipçileri doğal haline bayıldı 14:50 46'lık Ebru'dan makyajsız paylaşım! Takipçileri doğal haline bayıldı New York'taki Türkevi binasının açılışı yarın gerçekleşecek! Törene ABD'ye giden Cumhurbaşkanı da katılacak 14:42 New York'taki Türkevi binasının açılışı yarın gerçekleşecek! Törene ABD'ye giden Cumhurbaşkanı da katılacak
MasterChef'te Azize'nin büyük dikkatsizliği! Bölüme damga vuran hatayı Danilo Şef fark etti 14:31 MasterChef'te Azize'nin büyük dikkatsizliği! Bölüme damga vuran hatayı Danilo Şef fark etti Manchester United'da taşlar yerinden oynadı! Solskjaer'in yerine Conte geliyor 14:22 Manchester United'da taşlar yerinden oynadı! Solskjaer'in yerine Conte geliyor Türkiye Dota 2 ve PES 21 milli takımı Espor Dünya Şampiyonası finallerinde 12:53 Türkiye Dota 2 ve PES 21 milli takımı Espor Dünya Şampiyonası finallerinde
Spor dünyası yasta! Veliefendi'de atıyla birlikte yere yığılan Macar jokey yaşamını yitirdi 12:07 Spor dünyası yasta! Veliefendi'de atıyla birlikte yere yığılan Macar jokey yaşamını yitirdi Korkutan iddia! Koronavirüsün havada daha iyi yayılmak için evrim geçirdiği öne sürüldü 11:28 Korkutan iddia! Koronavirüsün havada daha iyi yayılmak için evrim geçirdiği öne sürüldü

Son Dakika Haberleri
14:58 İngiltere'den dikkat çeken araştırma! Aşı olmayan herkes Delta varyantına yakalanacak
14:57 Fenerbahçe, Başakşehir maçına sayılı saatler kala TFF ve hakem Ali Şansalan'ı uyardı
14:43 Damacanadan 30 santimetre uzunluğunda hortum çıktı, 4 personelin işine son verildi
14:42 New York'taki Türkevi binasının açılışı yarın gerçekleşecek! Törene ABD'ye giden Cumhurbaşkanı da katılacak
14:31 MasterChef'te Azize'nin büyük dikkatsizliği! Bölüme damga vuran hatayı Danilo Şef fark etti
14:29 Tottenham tarihinin en golcü futbolcusu Jimmy Greaves, yaşamını yitirdi
14:28 ABD tahliye uçağının kanadından düşüp hayatını kaybeden Afgan futbolcunun ailesi pilotların yargılanmasını talep etti
14:26 Hasan Kartal'dan, yabancı hoca ile çalışacak TFF'ye büyük gönderme
14:21 Manchester United'da taşlar yerinden oynadı! Solskjaer'in yerine Conte geliyor
14:20 Kocaeli'nde korkunç olay! Sahilde el ve ayakları bağlı, işkence görmüş erkek cesedi bulundu
İngiltere'den dikkat çeken araştırma! Aşı olmayan herkes Delta varyantına yakalanacak İngiltere'den dikkat çeken araştırma! Aşı olmayan herkes Delta varyantına yakalanacak         
14:59
Galatasaray'ın Alanyaspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu! Terim'den tek değişiklik Galatasaray'ın Alanyaspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu! Terim'den tek değişiklik         
14:57
Damacanadan 30 santimetre uzunluğunda hortum çıktı, 4 personelin işine son verildi Damacanadan 30 santimetre uzunluğunda hortum çıktı, 4 personelin işine son verildi         
14:44
Çıplak fotoğraf ve mastürbasyon videosuna 10 bin dolar! Genç kızları tuzağına bakın nasıl çekiyor Çıplak fotoğraf ve mastürbasyon videosuna 10 bin dolar! Genç kızları tuzağına bakın nasıl çekiyor         
14:33
ABD tahliye uçağının kanadından düşüp hayatını kaybeden Afgan futbolcunun ailesi pilotların yargılanmasını talep etti ABD tahliye uçağının kanadından düşüp hayatını kaybeden Afgan futbolcunun ailesi pilotların yargılanmasını talep etti         
14:28
Kocaeli'nde korkunç olay! Sahilde el ve ayakları bağlı, işkence görmüş erkek cesedi bulundu Kocaeli'nde korkunç olay! Sahilde el ve ayakları bağlı, işkence görmüş erkek cesedi bulundu         
14:20
Son Dakika! Erdoğan'dan kira ve gıda fiyatlarındaki artışlarla ilgili açıklama: Suistimal varsa, takiple bu zulmün önüne geçeceğiz Son Dakika! Erdoğan'dan kira ve gıda fiyatlarındaki artışlarla ilgili açıklama: Suistimal varsa, takiple bu zulmün önüne geçeceğiz         
12:20
Boğazına bıçak dayadığı ustasını rehin aldı! Yaşlı adam 5 saat sonra kurtarıldı Boğazına bıçak dayadığı ustasını rehin aldı! Yaşlı adam 5 saat sonra kurtarıldı         
12:00
Emre Belözoğlu, Rizespor'a imza atabilir! Gökhan Gönül ikna için devreye girdi Emre Belözoğlu, Rizespor'a imza atabilir! Gökhan Gönül ikna için devreye girdi         
11:18
Kiralardaki fahiş artışlar mal sahiplerinin ahlakını bozdu! Vatandaşlardan komisyon almak içim emlakçı numarası yapıyorlar Kiralardaki fahiş artışlar mal sahiplerinin ahlakını bozdu! Vatandaşlardan komisyon almak içim emlakçı numarası yapıyorlar         
09:48
MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş bombası! 5.4 puanla zirveye oturdu MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş bombası! 5.4 puanla zirveye oturdu         
09:46
"Kalabalık yapmayalım" diyen doktor tekme tokat dayak yedi! Korku dolu anlar saniye saniye kamerada         
09:35
ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Yeni hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Yeni hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var         
09:32
Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi! Muhabirin sorularına Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi! Muhabirin sorularına "Kocalarımla yaşıyorum" dedi         
09:29
Burcu Özberk'in Aşk Mantık İntikam setinden paylaştığı göğüs dekolteli video olay oldu Burcu Özberk'in Aşk Mantık İntikam setinden paylaştığı göğüs dekolteli video olay oldu         
00:15
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu         
14:35
Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu         
14:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2021 15:06:46. #1.11#
SON DAKİKA: 7. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi başladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement