Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti

24.12.2025 00:49
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kol ağrısı şikayetiyle başlayan ve durumu gittikçe ağırlaşan 8 yaşındaki Tarık Ediz Özkanlı, menenjit şüphesiyle tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesine alınan Özkanlı, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Valilik, Özkanlı'nın sınıf ve servis arkadaşlarının tedbir amaçlı tetkiklerinin yapılması için velilerle iletişime geçti.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yer alan bir ilkokulda öğrenim gören 8 yaşındaki Tarık Ediz Özkanlı, geçtiğimiz pazartesi günü okulda kol ağrısı şikayetinde bulun üzerine ailesine bilgi verilerek hastaneye götürüldü.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede yapılan ilk değerlendirmelerde öğrenci menenjit şüphesiyle tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan Tarık Ediz Özkanlı, sabah saatlerinde yoğun bakım ünitesine alındı. Özkanlı, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SINIF VE SERVİS ARKADAŞLARINA TETKİKLER YAPILACAK

Sakarya Valiliği koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, vefat eden öğrenci ile aynı sınıfta öğrenim gören ve aynı servisi kullanan öğrencilerin tedbir amaçlı olarak acil serviste tetkikleri yapılarak önleyici tedavilerinin başlatılması için velileriyle iletişime geçildi.

Tarık Ediz Özkanlı, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Akyazı Alaağaç Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

MENENJİT NEDİR, BULAŞICI MIDIR?

Menenjit; beyin ve omuriliği saran zarların (meninkslerin) iltihaplanmasıdır. Virüs, bakteri veya daha nadiren mantar gibi etkenlerle ortaya çıkabilir ve özellikle bakteriyel menenjit ciddi, acil tedavi gerektiren bir tablodur. Bazı türleri bulaşıcıdır; özellikle meningokok gibi bakteriler ve bazı virüsler, öksürme-hapşırma sırasında saçılan damlacıklar ya da yakın temasla kişiden kişiye geçebilir. En sık görülen belirtiler yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, ense sertliği, bulantı-kusma, ışığa hassasiyet, bilinç bulanıklığı ve bazı vakalarda ciltte döküntü şeklindedir; bebeklerde ise huzursuzluk, emmeme, uykuya meyil ve bıngıldakta kabarıklık görülebilir.

