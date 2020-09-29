90 yıl önce top atışlarıyla 'hava gelmiyor' diye yıkılan Diyarbakır surları yeniden inşa edilecek - Son Dakika

90 yıl önce top atışlarıyla 'hava gelmiyor' diye yıkılan Diyarbakır surları yeniden inşa edilecek

DİYARBAKIR'da dönemin Valisi Faiz Ergun'un talimatıyla 1930 yılında 'Sur içine hava girmiyor, bulaşıcı hastalıklar yaygınlaşıyor, hava sirkülasyonu olsun' diye top atışlarıyla yıkılan 250 metre uzunluğundaki surlar ve Dağkapı yeniden inşa edilecek.

90 yıl önce top atışlarıyla 'hava gelmiyor' diye yıkılan Diyarbakır surları yeniden inşa edilecek, System.String[]

DİYARBAKIR'da dönemin Valisi Faiz Ergun'un talimatıyla 1930 yılında 'Sur içine hava girmiyor, bulaşıcı hastalıklar yaygınlaşıyor, hava sirkülasyonu olsun' diye top atışlarıyla yıkılan 250 metre uzunluğundaki surlar ve Dağkapı yeniden inşa edilecek.

UNESCO tarafından 2015 yılında Dünya Kültür Miras Listesi'ne alınan ve görünümü 'kalkan balığı' şeklindeki Çin Seddi'nden sonra en uzun sur olma özelliğini taşıyan Diyarbakır surlarının bir bölümü dönemin valisi Faiz Ergun'un talimatıyla 1930 yılında 'Sur içine hava girmiyor, bulaşıcı hastalıklar yaygınlaşıyor, hava sirkülasyonu olsun' diye top atışlarıyla yıkıldı. Surların yıkımı, o dönem Mezopotamya'daki tarihi eserler hakkında araştırma yapmak üzere Diyarbakır'da bulunan Fransız arkeolog Albert Louis Gabriel, Milli Eğitim Bakanlığı'na 'surların tarihi ve arkeolojik açıdan paha biçilemez olduğunu' belirttiği raporu iletmesinin ardından yıkım durduruldu.

BAKAN KURUM, SURLARIN YENİDEN İNŞA EDİLECEĞİNİ DUYURDU Yakın zamanda Diyarbakır'da temaslarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yıkılan surların yeniden inşa edileceğini duyurdu. Bakan Kurum, Dağkapı Meydanı'ı düzenlenme projesi kapsamında daha önce yıkılan 250 metre uzunluğundaki surun ve yeni Dağkapı'nın tarihe uygun şekilde yapılacağını söyledi.'ALBERT GABRİEL'İ MİNNETLE ANIYORUZ'Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musiki Derneği (DİKTUM-DER) Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Aksu, Diyarbakır surlarının yıkımına engel olan Fransız arkeolog Albert Louis Gabriel'e minnetle andıklarını söyledi. Aksu, surların Diyarbakır'ın turizmine önemli katkılar sağladığını ifade ederek, restorasyon çalışmalarının ardından kente gelen turist sayısında artış yaşanacağını belirterek, şunları söyledi: "Diyarbakır surları bizim için dünyada eşi ve benzeri bulunmayan bir eserdir. Suriçi ise bir mücevher. Dünyada hiçbir şehir, 5.5 kilometre uzunluğundaki surlarla korunmamıştır. Dönemin valisi, şehir hava alamıyor diye Diyarbakır surlarını yıkmaya başlamış. Bazı bölümlerini yıktırdı. Dünyaya mal olan Diyarbakır surlarının yıkıldığını gören Albert Gabriel, yıkımını durdurmuş. Albert Gabriel'i minnetle anıyoruz. Gabriel, bunu önlemeseydi surların büyük bir bölümü yıkılırdı. Sayın Valimiz Münir Karaloğlu, Diyarbakır'a geldiği günden beri çok kısa bir süre olmasına rağmen, surların onarımı ilk kez onun çabasıyla başlatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, geçen gün Diyarbakır'a yaptığı ziyarette yıkılan surların yeniden inşa edileceğinin müjdesini verdi. Bu gelişme bizim için çok önemli. Diyarbakır surları korunmasıyla kente 5 milyondan fazla turist gelir. Dünyada son zamanlarda kültürel turizm ön plana çıktı. Diyarbakır'da tarihin yazıldığı yerdir. Burada 33 medeniyetin izleri vardır. Hiçbir kentte 33 medeniyetin izleri bulunmaz. Bu medeniyetler burada eserlerini bırakmış. Surların onarılması kadar, korunması da önemlidir."HER BİR BURCA BİR İLİN İSMİ VERİLSİN ÖNERİSİAksu, Diyarbakır surları bünyesinde 82 burcun yer aldığını hatırlatarak, her burca bir ilin ismi verilmesi öneresinde bulundu. Aksu, "Diyarbakır burçları şu an temizleniyor. Bu çalışmanın ardından bu burçların korunması ve hayat verilmesi gerekiyor. Benim önerim şu, 81 ilimiz var. Bizim 82 burcumuz var. Birine Sayın Cumhurbaşkanımızın adını veririz. 81 burca da 81 ilin ismi verilir. Her ay bir il kendi kültürünü tanıtmak amacıyla burçlarda etkinlik yapabilmeli. Her ay bu kent Diyarbakır'da festival yapacak. Bütün Türkiye buraya gelecek" dedi.ALBERT GABRİEL KİMDİR?

Albert Louis Gabriel, 1883 yılında, Fransa'da doğdu. Sorbonne Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar ve Edebiyat okuduktan sonra Paris Üniversitesi'nde doktora yaptı. Gabriel, 1926 yılında Türkiye'ye gelerek, Darülfünun'da arkeoloji ve sanat tarihi dersleri verdi. Milli Eğitim Bakanlığı ile 1930'da anlaşarak, Mezopotamya'daki eserler hakkında araştırma yapmak üzere Hasankeyf'ten Van'a incelemelerde bulundu. Eserlerin fotoğraflarını çeken, çizimlerini yapan ve metinler yazan Gabriel, 1930'lu yıllarda Diyarbakır'a geldi.


90 yıl önce top atışlarıyla 'hava gelmiyor' diye yıkılan Diyarbakır surları yeniden inşa edilecek
90 yıl önce top atışlarıyla 'hava gelmiyor' diye yıkılan Diyarbakır surları yeniden inşa edilecek
90 yıl önce top atışlarıyla 'hava gelmiyor' diye yıkılan Diyarbakır surları yeniden inşa edilecek
90 yıl önce top atışlarıyla 'hava gelmiyor' diye yıkılan Diyarbakır surları yeniden inşa edilecek
90 yıl önce top atışlarıyla 'hava gelmiyor' diye yıkılan Diyarbakır surları yeniden inşa edilecek
90 yıl önce top atışlarıyla 'hava gelmiyor' diye yıkılan Diyarbakır surları yeniden inşa edilecek
90 yıl önce top atışlarıyla 'hava gelmiyor' diye yıkılan Diyarbakır surları yeniden inşa edilecek
90 yıl önce top atışlarıyla 'hava gelmiyor' diye yıkılan Diyarbakır surları yeniden inşa edilecek
90 yıl önce top atışlarıyla 'hava gelmiyor' diye yıkılan Diyarbakır surları yeniden inşa edilecek
90 yıl önce top atışlarıyla 'hava gelmiyor' diye yıkılan Diyarbakır surları yeniden inşa edilecek
90 yıl önce top atışlarıyla 'hava gelmiyor' diye yıkılan Diyarbakır surları yeniden inşa edilecek
90 yıl önce top atışlarıyla 'hava gelmiyor' diye yıkılan Diyarbakır surları yeniden inşa edilecek
90 yıl önce top atışlarıyla 'hava gelmiyor' diye yıkılan Diyarbakır surları yeniden inşa edilecek

Diyarbakır, Aksu, Faiz, Sur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 08:40 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 90 yıl önce top atışlarıyla 'hava gelmiyor' diye yıkılan Diyarbakır surları yeniden inşa edilecek - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycan'la çatışma halinde olan Ermenistan, erkeklerin ülkeden ayrılmalarına kısıtlama getirdi Almanya'dan yola çıktı, Türk kültürünü tanıtmak için bisikletiyle ülke ülke geziyor Zimbabve'de gizemli hastalıktan ölen fillerin sayısı 34'e yükseldi İlham Aliyev, BM Genel Sekreteri ile görüştü: Ermenistan işgal altındaki topraklarımızdan çekilirse gerginlik çözülür Ormanlık alanda yanmış cansız bedeni bulunan CHP'li eski başkan cinayete kurban gitmiş Genç kadın, "Seni boşayacağım başkasıyla olacağım" deyince kocası tarafından bıçaklandı Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal, YouTube kanalı açtı Dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadının aşırı alkolden düştüğü belirlendi
Beşiktaş yönetimi, Domagoj Vida'nın takımdan ayrılması için bir kez daha görüşecek Beşiktaş yönetimi, Domagoj Vida'nın takımdan ayrılması için bir kez daha görüşecek         
09:06
Vatandaşı canından bezdiren abonelik iptalleri artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek Vatandaşı canından bezdiren abonelik iptalleri artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek         
08:17
Prof. Dr. Yeşim Taşova duyurdu: Uykusuzluk, koronavirüs belirtisi olabilir Prof. Dr. Yeşim Taşova duyurdu: Uykusuzluk, koronavirüs belirtisi olabilir         
07:53
Meteoroloji'den 12 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den 12 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı         
23:56
MasterChef yarışmacısı Duygu, milyonların gözü önünde aldatıldığını itiraf etti MasterChef yarışmacısı Duygu, milyonların gözü önünde aldatıldığını itiraf etti         
22:23
Çin'de dağ sıçanı yiyen kadında 'bubonik veba' tespit edildi, 17 bölge risk altında Çin'de dağ sıçanı yiyen kadında 'bubonik veba' tespit edildi, 17 bölge risk altında         
22:11
Azerbaycan'dan Ermenistan'ın İskender füzesi tehdidine yanıt: Buna uygun bir şekilde cevap veririz Azerbaycan'dan Ermenistan'ın İskender füzesi tehdidine yanıt: Buna uygun bir şekilde cevap veririz         
21:20
Son Dakika: Türkiye'de 28 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1412 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1412 yeni vaka tespit edildi         
19:22
Komşusunun eşiyle yasak aşk yaşayan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok Komşusunun eşiyle yasak aşk yaşayan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok         
19:03
Fahriye Evcen fotoğraf paylaştı! 2 saatte yarım milyondan fazla beğeni aldı Fahriye Evcen fotoğraf paylaştı! 2 saatte yarım milyondan fazla beğeni aldı         
18:07
Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı         
17:03
Hırsızlık şüphelisini yakalayan esnaf, Hırsızlık şüphelisini yakalayan esnaf, "Utanmıyor musun" diyerek şüpheliye tokat attı         
15:54
Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun         
15:01
Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş         
14:36
İngiltere'nin ilk eşcinsel çifti bebek sahibi oldu İngiltere'nin ilk eşcinsel çifti bebek sahibi oldu         
13:34
Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü         
13:10
Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti         
10:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2020 09:11:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 90 yıl önce top atışlarıyla 'hava gelmiyor' diye yıkılan Diyarbakır surları yeniden inşa edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei