A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Malta maçı aday kadrosu açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Spor A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Malta maçı aday kadrosu açıklandı - Son Dakika Spor

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Malta maçı aday kadrosu açıklandı

6 saat önce

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 17 Ocak Cuma tarihinde Malta'da oynayacağı hazırlık müsabakasının aday kadrosu açıklandı.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Malta maçı aday kadrosu açıklandı, System.String[]

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 17 Ocak Cuma tarihinde Malta'da oynayacağı hazırlık müsabakasının aday kadrosu açıklandı.


Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre aday kadroya davet edilen futbolcuların 13 Ocak Pazartesi günü saat 13.00'te Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacağı belirtildi. Malta maçı aday kadrosuna şu futbolcular davet edildi:


Kaleciler: Fatma Şahin (Beşiktaş), Gamze Nur Yaman (Alg Spor), Selda Akgöz (Ataşehir Bld Spor)


Defans: Berna Yeniçeri (Konak Bld Spor), Cansu Nur Kaya (Pendik Çamlik Spor), Çiğdem Belci (Beşiktaş), Didem Karagenç (Beşiktaş), Esra Erol (Beşiktaş), Fatoş Yildirim (Alg Spor), Gülbin Hiz (Alg Spor), Kezban Tağ (Alg Spor), Selin Akgün (Tsv Bayer 04 Leverkusen)


Orta Saha: Gizem Gönültaş (Beşiktaş), Berivan İçen (Beşiktaş), Birgül Sadikoğlu (Konak Bld Spor), Duriye Osman (Asd Marcello Martino), Ebru Topçu (Alg Spor), Ece Türkoğlu (Old Dominion), Emine Ecem Esen (Alg Spor), Fatma Kara (İbv), Seda Nur İncik (Konak Bld Spor), Sevgi Çinar (Beşiktaş), Yaşam Göksu (Beşiktaş)


Forvet: Beyza Kara (Harburger Turnerbung), Kader Hançar (Konak Bld Spor), Yağmur Uraz (Beşiktaş)


Futbol Gelişim Direktörü: Tolunay Kafkas


Teknik Direktör: Necla Güngör Kıragası


Maç Programı


17 Ocak Cuma


15.00 Malta - Türkiye (Centenary Stadyumu - Malta) - İSTANBUL

Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:25 Kaynak: İHA
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