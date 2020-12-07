A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'na düşen A Milli Takım'ın rakipleri; Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık oldu.

2022 yılında Katar'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan katılacak takımların belli olacağı Avrupa elemelerinde kura çekimi, İsviçre'nin Zürih kentinde yapıldı. Kura çekimine 2'nci torbadan katılan A Milli Futbol Takımı, G Grubu'na düşerken, ay yıldızlıların rakipleri Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık oldu. A Milli Takım'ın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu serüveni 2021'in mart ayında start alacak ve kasım ayında sonlanacak.

J Grubu: Almanya, Romanya, İzlanda, Kuzey Makedonya, Ermenistan, Liechtenstein